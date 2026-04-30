Woensdag werd er bij de Madrid Open een dubbelspelwedstrijd bij de mannen kort onderbroken nadat Manuel Guinard een harde bal van Stefanos Tsitsipas in het gezicht kreeg. De Fransman ging direct naar de grond en bleef even op de baan liggen.

Tijdens de tweede set haalde Tsitsipas met een backhand uit toen de bal zijn richting op kwam. Hij sloeg de bal hard door het midden naar de overkant en raakte Guinard daarbij hard in het gezicht. De Fransman zakte direct met pijn naar de grond en sloeg zijn armen voor het gezicht.

Zijn dubbelpartner en de tegenstanders kwamen meteen kijken of hij oké was. Tsitsipas stapte ook even over het net heen om zijn excuses aan te bieden, terwijl Guinard nog steeds op de grond lag.

Kwartfinale

Guinard kon de wedstrijd gelukkig hervatten en won samen met de Argentijnse Guido Andreozzi de tweede én de derde set, waardoor zij doorgingen naar de kwartfinales, ten koste van Tsitsipas en de Italiaanse Luciano Darderi. De kwartfinale wordt op 30 april gespeeld om 16:30 tegen het duo uit Monaco, Romain Arneodo en Valentin Vacherot.

Uitschakeling Tsitsipas

Met de uitschakeling bij het dubbelspel is Stefanos Tsitsipas officieel klaar in de Madrid Open. Dinsdag strandde hij namelijk ook al bij het enkelspel, in ronde 16. Hij wist toen alleen de eerste set te winnen van de Noorse Casper Ruud.