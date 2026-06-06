Topvoetballer Robin Le Normand besloot open kaart te spelen. In april bracht hij zijn autobiografie uit, getiteld 'Uit angst voor teleurstelling'. Daarin geeft de teamgenoot van oud-Feyenoorder Dávid Hancko een kijkje in de donkerste periode van zijn leven. Hij verloor namelijk zijn zusje, die op 5-jarige leeftijd overleed.

"Ik vind rust in het schrijven over mijn zusje", citeert Marca de verdediger van Atlético Madrid uit zijn boek. "Mijn zusje is overleden aan een elektrische schok bij een ongeluk in huis, toen ze iets aanraakte wat ze niet had mogen aanraken... het was een erg moeilijke tijd."

Liefde voor de piano

Hij voegde eraan toe dat hij zelf ook wel eens met innerlijke demonen heeft geworsteld. "Dat gevoel van twijfel, van angst, van het geloof dat je niet meer goed genoeg bent voor het voetbal of voor het leven", schrijft hij daarover. In de moeilijkste momenten helpt muziek Le Normand ook, aangezien de in het Franse Pabu geboren speler in zijn vrije tijd graag piano speelt, net als andere leden van zijn familie.

"Mijn broer speelt piano, mijn zus speelt piano... Omdat ik de oudste ben, wilde ik ook piano spelen. Ik speel niet zoals zij, maar ik ken wel een paar liedjes", vertelt Le Normand. "In de voetbalwereld draait alles om voetbal en het is waar dat ik thuis graag piano speel, dat is een andere wereld." Het eerste nummer dat hij leerde spelen was Another Love van Tom Odell.

Geen WK voor Robin Le Normand

In 2024 werd Le Normand Europees kampioen met Spanje. Hij kwam in alle wedstrijden in actie, op de halve finale na. Toen was de centrale verdediger geschorst. Voor het aankomende WK heeft bondscoach Luis de la Fuente hem buiten de definitieve selectie gelaten. Spanje speelt in Noord-Amerika tegen Kaapverdië, Saoedi-Arabië en Uruguay.