Frenkie de Jong had zondag met FC Barcelona al kampioen van Spanje kunnen worden, maar door de zege van rivaal Real Madrid werd dat feestje nog even uitgesteld. De Oranje-international had onlangs echter toch iets te vieren en bezorgde zijn geliefde Mikky Kiemeney toen de 'perfecte dag'.

Het lijkt er namelijk op dat de twee de verjaardag van Kiemeney samen goed hebben gevierd. Zij mocht enkele weken geleden al 28 kaarsjes uitblazen, maar heeft nu nog even teruggeblikt op dat moment via Instagram. "De perfecte dag", schrijft ze op haar Instagram bij een reeks foto's, waarop ook De Jong en hun jongste zoon Mason te zien is.

Op de beelden is verder te zien dat het koppel naar de Costa Brava is geweest en daar hebben ze tijd doorgebracht aan het strand. Kiemeney heeft daarnaast een mooie verjaardagstaart gekregen en ook heeft ze een boodschap gekregen van een grote juwelierszaak waar ze mee samenwerkt. "De tijd staat je goed. De beste wensen aan de coolste mom in town", valt er te lezen.

Feest op komst voor De Jong met Barcelona

Voor De Jong valt er de komende tijd waarschijnlijk genoeg te vieren. Hij viert op 12 mei zijn 29e verjaardag en mogelijk doet hij dat als kersverse kampioen van Spanje. Aanstaande zondag kan Barcelona in de Clásico tegen aartsrivaal Real Madrid namelijk de titel pakken. Barça staat met nog vier duel te gaan liefst elf punten voor op de grote rivaal en heeft in eigen huis aan een punt genoeg.

Voor De Jong zou het zijn derde kampioenschap zijn sinds hij in 2019 de overstap maakte van Ajax naar Barcelona. Met de Spaanse topclub pakte hij ook twee keer de beker en driemaal de supercup. In Nederland pakte De Jong met Ajax in 2019 de titel en de beker.

WK voetbal

Voor De Jong zullen de komende weken ook vooral in het teken staan van fit blijven, want hij moet over een maand met het Nederlands elftal naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De middenvelder van Barcelona is onder bondscoach Ronald Koeman een onbetwiste basisspeler, maar miste het EK van 2024 door een blessure.