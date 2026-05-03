Voor diverse Nederlandse internationals ging het ergens om zondagavond. Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Xavi Simons en Micky van de Ven beleefden grote successen in hele andere regionen van hun competities, terwijl Frenkie de Jong met FC Barcelona een gedroomde kampioenswedstrijd krijgt.

Real Madrid heeft voorkomen dat FC Barcelona een week voor El Clásico al Spaans kampioen is geworden. De Madrilenen van coach Álvaro Arbeloa wonnen met 2-0 bij Espanyol in Barcelona. Real Madrid staat met nog vier wedstrijden te spelen op 77 punten. Dat zijn 11 punten minder dan FC Barcelona, dat zaterdag met 2-1 won bij Osasuna.

FC Barcelona - Real Madrid

Vinícius Júnior opende de score voor Real Madrid in de 55e minuut. Hij schoot de bal laag in de linkerhoek. Op aangeven van Jude Bellingham maakte de Braziliaanse aanvaller ruim tien minuten later ook de 2-0. Real Madrid speelt de topper bij FC Barcelona volgende week zondag. Waar De Jong nog geen kampioen is, zijn Dumfries en De Vrij dat zondagavond wel geworden.

Inter kampioen

De Oranje-verdedigers zijn kampioen met Internazionale geworden. De club uit Milaan won zondagavond met 2-0 van Parma en kan met drie speelronden te gaan niet meer worden ingehaald door nummer twee Napoli, dat twaalf punten minder heeft. Voor Inter is het de derde titel in de Serie A in zes seizoenen en de 21e uit de clubhistorie. De Vrij werd eerder kampioen met Inter in 2021 en 2024. Dumfries was er in 2024 ook bij.

Tottenham Hotspur uit degradatiezone

In de Premier League krabbelde Tottenham Hotspur zondag sinds weken weer eens uit de degradatiezone. Spurs boekte een belangrijke zege in de strijd om lijfsbehoud. De ploeg van coach Roberto De Zerbi won met 2-1 bij Aston Villa en klom daarmee uit de degradatiezone. Zonder de geblesseerde Xavi Simons, maar met Micky van de Ven, kwam Tottenham al vroeg op voorsprong. Conor Gallagher schoot in de 12e minuut een rebound binnen. Richarlison kopte halverwege de eerste helft bij een corner de 2-0 langs doelman Emiliano Martínez.

Tottenham heeft met nog drie wedstrijden te spelen 37 punten. Dat is 1 punt meer dan West Ham United, dat eerder op de dag met 3-0 van Brentford verloor. Het doelsaldo van de Spurs is ook beter dan dat van West Ham.