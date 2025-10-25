Annekee de Ligt heeft in een aflevering van haar nieuwe podcast Annie’s Alchemia openhartig verteld over een traumatische ervaring uit haar jeugd. De voetbalvrouw onderging EMDR-therapie om de ervaring te verwerken en spreekt in de podcast samen met haar therapeut openhartig over de gebeurtenis.

Annekee Molenaar, zoals haar meisjesnaam luidt, trouwde vorig jaar met De Ligt, die onder contract staat bij Manchester United. Toch is het maar de vraag hoe het momenteel met hun huwelijk gesteld is. Al maanden gaan er namelijk geruchten rond dat de twee niet meer samen zouden zijn. Toen De Ligt onlangs de trouwfoto's van Instagram verwijderde, leek hij de geruchten te bevestigen. Volgens roddelkanaal RealityFBI zou de breuk te maken hebben met de spirituele interesses van Molenaar.

Spiritueel

Sinds de vermeende breuk zijn de spirituele interesses van Molenaar er in elk geval niet minder op geworden. Met haar platform Annie’s Alchemia wil ze haar spirituele inzichten en ervaringen delen met anderen. In de tweede aflevering van haar podcast, die onlangs verscheen, gaat Molenaar in gesprek met haar EMDR-therapeut en vertelt ze over een traumatische jeugdherinnering.

'Iedereen lachte'

"Ik heb een herinnering aan waar ik met jou aan gewerkt heb in EMDR", vertelt Molenaar in de recente aflevering tegen haar therapeut Saar Ariel. "Ik heb een herinnering uit mijn basisschooltijd waarbij de hele klas zat, en ik de enige was die stond. Iemand maakte een grap over mij, dus iedereen lachte. Ik was het moment eigenlijk vergeten, totdat we gingen bespreken waar mijn onzekerheid vandaan kwam. Toen kwam deze herinnering boven en zijn we dat gaan behandelen aan de hand van EMDR."

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een vorm van traumatherapie waarbij een traumatische herinnering wordt opgeroepen terwijl de cliënt een afleidende stimulatie volgt, bijvoorbeeld aan de hand van oogbewegingen. Op deze manier wordt er getracht een minder heftige emotionele lading te geven aan de traumatische herinnering. Het wordt over het algemeen beschouwd als een succesvolle therapievorm.