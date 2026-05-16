Matthijs de Ligt deelde vrijdag verdrietig nieuws vanuit het ziekenhuis. Vanwege een slepende rugblessure kan de 52-voudig international definitief niet met Nederland naar het WK voetbal. De speler van Manchester United wordt op sociale media massaal gesteund.

De verdediger kampt al maanden met klachten en uiteindelijk bleek een operatie noodzakelijk voor herstel. Dat beteknt wel dat het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten definitief aan hem voorbij gaat. Een enorme teleurstelling voor de 26-jarige.

"Na zes maanden van behandeling en hard werken om weer fit te worden, was een operatie de enige optie die overbleef", schrijft De Ligt op Instagram bij een foto vanuit het ziekenhuis. "Ik vind het jammer dat ik het team de afgelopen zes maanden niet heb kunnen helpen en dat ik het WK natuurlijk moet missen. Ik kijk ernaar uit om me weer beter te voelen."

Steun

Hij wordt overladen met liefde in de reacties. Veel Oranje-internationals laten van zich horen, waaronder Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Nathan Aké. Ook zijn teamgenoten van United reageren. Zo plaatst Bruno Fernandes een hartje.

Hij krijgt ook steun van de vrouw van Frenkie de Jong. Mikky Kiemeney stuurt hem een reeks klavertjes vier voor geluk bij het herstel. Ook oud-Ajacieden Donny van de Beek, Edwin van de Sar en Klaas-Jan Huntelaar wensen hem het beste. "Beterschap en een goed herstel", schrijft Huntelaar.

Selectie WK voetbal

Ronald Koeman zag eerder al middenvelders Xavi Simons en Jerdy Schouten uitvallen voor het WK met een zware blessure. De bondscoach zal op woensdag 27 mei de selectie voor het eindtoernooi bekendmaken. Nederland speelt op 3 juni een oefenwedstrijd tegen Algerije en vijf dagen later tegen Oezbekistan. Op 14 juni begint het WK voor Oranje met een duel tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

