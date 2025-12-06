Rafael van der Vaart had er een op zijn zachtst gezegd een veelbesproken liefdesleven opzitten toen hij als een blok viel voor Estavana Polman. De vader van het handbalicoon stond in eerste instantie niet te juichen.

Van der Vaart brak in 2000 door bij Ajax en werd razendsnel een van de populairste voetballers van Nederland. Toen hij in 2003 een relatie kreeg met presentatrice Sylvie Meis was het hek helemaal van de dam.

Het liefdesleven van de twee werd op de voet gevolgd in televisieprogramma’s, kranten en tijdschriften. Het huwelijk in Heemskerk (2005) werd zelfs op tv uitgezonden. Ook de breuk die volgde in 2013 deed weer vel stof opwaaien.

Polman op tv

Van der Vaart had na zijn scheiding de nodige vriendinnen en in 2016 zag hij Polman op tv. De 109-voudig Oranje-international was direct verkocht. Al snel volgde een date en een relatie. Polman nodigde haar schoonouders vervolgens uit om een wedstrijd van haar in Almere te komen bekijken.

‘Wat zullen die ouders wel niet denken?'

“De vader van Estavana kwam ons ophalen”, vertelt Van der Vaarts moeder Lolita in het boek ‘Alles op intuïtie’. “Hij zei direct: 'Ik moet even zeggen dat toen mijn dochter vertelde met wie ze verkering had, ik wel mijn bedenkingen had'. Ik zei: 'Meneer, dat kan ik me heel goed voorstellen'.”

Ook vader Ramon weet het nog goed: “Het eerste wat Lolita zei toen ze verkering kregen, was: ‘Wat zullen die ouders wel niet denken? Raf is tien jaar ouder, heeft geen leuke jaren gehad publicitair.' 'Maar', zei haar vader, 'we geven iedereen een kans. En we staan overal achter wat mijn dochter beslist'.”

WK handbal

Negen jaar later zijn de twee nog altijd samen en hebben ze een dochtertje van acht: Jesslynn. Samen met haar dook Van der Vaart afgelopen donderdag op bij de wedstrijd van de Oranje-vrouwen tegen Tunesië op het WK handbal in Rotterdam.

Nederland won de eerste vier wedstrijden op het WK en staat zaterdagavond tegenover Polen. Maandag staat het laatste duel in de hoofdfase op het programma, Frankrijk is dan de tegenstander. Daarna volgen de kwartfinales.