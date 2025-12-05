Rafael van der Vaart zorgde donderdagavond voor een opvallend gezicht op de tribune in Rotterdam Ahoy. De oud-international van het Nederlands elftal bezocht het WK-handbalduel van zijn vriendin Estavana Polman en nam dochtertje Jesslyn mee om Oranje naar een monsterzege te zien stormen.

In de Instagram-stories van Van der Vaart is te zien hoe de sfeer op de tribune er meteen goed inzit. "We zitten er klaar voor, Estavana", schrijft hij bij zijn video, waarop Sherida Spitse – recordinternational bij de Oranje Leeuwinnen – naast hem plaatsneemt.

Even verderop is te zien hoe Jesslyn vol enthousiasme en spanning naast haar oma zit, klaar voor de vierde wedstrijd van haar moeder op het WK handbal in eigen land. In een tweede story deelt Van der Vaart een schattige selfie met Spitse en Jesslyn, waarmee ze laten zien helemaal klaar te zijn voor de wedstrijd. "Let’s go!", stelt Van der Vaart.

Oranje walst over Tunesië heen

Op het veld kende Nederland ondertussen weinig moeite met Tunesië. De ploeg van bondscoach Henrik Signell vloog uit de startblokken en liep razendsnel weg. Via een schitterende achter-de-rug-goal van Angela Malestein stond Oranje al vroeg op 7-4, waarna de marge gestaag opliep. Bij rust was het verschil met 22-9 al gigantisch en in de tweede helft veranderde Ahoy in één groot Oranje-feest, compleet met lichtshow en honderden zwaaiende telefoons - waaronder die van Van der Vaart, Jesslyn en Spitse, die zichtbaar genoten van het Oranje-spektakel.

Voor Polman was de steun vanaf de tribune extra bijzonder. De 31-jarige opbouwster maakt op dit WK haar laatste meters als international en voelt bij elke wedstrijd hoe speciaal het toernooi in eigen land is. De aanwezigheid van Van der Vaart, Jesslyn en goede vriendin Spitse gaf de avond een warm en emotioneel tintje naast de indrukwekkende overwinning van Oranje.

Oranje blijft foutloos in hoofdfase

Door de 39-21 overwinning blijft Nederland foutloos in de hoofdfase en staat het samen met wereldkampioen Frankrijk bovenaan met 8 punten. Zaterdag volgt het duel met Polen, voordat Oranje maandag de spannende krachtmeting met Frankrijk speelt. Een wedstrijd die waarschijnlijk gaat bepalen wie als groepshoofd doorgaat naar de kwartfinales.

Rafael van der Vaart opnieuw in de spotlight

Naast zijn rol als trotse supporter in Ahoy staat Van der Vaart dit weekend zelf ook in de spotlights. Op zaterdag 6 december houdt hij een signeersessie in de Ajax Fanshop in de Johan Cruijff ArenA, waar hij zijn nieuwe boek Alles op intuïtie signeert.

De oud-middenvelder, die 156 wedstrijden voor Ajax speelde en daarna uitkwam voor onder meer Real Madrid, Tottenham Hotspur en het Nederlands elftal, werkt tegenwoordig als analist en blijft een geliefde figuur binnen de Amsterdamse clubcultuur.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.