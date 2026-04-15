Merel Ek was dinsdagavond te gast bij Vandaag Inside. Na afloop sprak ze met presentator Wilfred Genee en tafelgast Job Knoester over haar weekend. Ze onthult daarin een opvallende waarschuwing van haar vriend.

Ek bezocht vorige week een concert van K3 en wekt daarmee de verbazing van Knoester. De K3 Originals traden op in Rotterdam. Knoester vraagt zich af of de politiek verslaggeefster niet bang was om gefotografeerd te worden daar. "Ik schaam me daar helemaal niet voor", aldus Ek in de rubriek In de wandelgangen.

Ze had er de tijd van haar leven. "Ik stond daar in glittershirt, een roze tasje. Ja, zeker", zegt ze als ze het verbaasde gezicht van Knoester ziet. Ze doet er zelfs nog een schepje bovenop. "Ik heb een pet gekocht met K3 erop. Die heb ik in de trein gewoon opgehad."

Waarschuwing van vriend

Haar vriend vond dat echter ook wel wat overdreven. "Mijn vriend zei wel: als je die op doet thuis, dan ga ik niet met jou naar buiten. Dat vond ik wel een beetje lullig", aldus Ek. "Meen je dat?", vraagt Genee. "Ja gek hè", zegt Ek. "Mij maakt het echt niet uit wat mijn vriendin leuk vindt", vervolgt de presentator. "Dat moet ze lekker zelf weten."

Hélène Hendriks en Noa Vahle

Ek zorgde met haar K3-avontuur eerder al voor verbazing bij sportpresentatrices Hélène Hendriks en Noa Vahle. In hun gezamenlijke podcast HNM vertelde Ek over het concert. De verslaggevers van Ziggo Sport rollen met hun ogen als de politicoloog vertelt hoe 'geweldig' ze het vond. "Ik dacht dat je met kinderen ging, met je neefje of nichtje. Maar met drie volwassen vrouwen", reageert Hendriks verbaasd.

De schok is nog groter als Ek onthult dat ze zelfs een beetje emotioneel werd door het zien van haar jeugdhelden. "Doe even normaal", roept Vahle. "Dat hele nostalgische gevoel kwam helemaal terug", zegt de 32-jarige Ek.