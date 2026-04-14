Arjen Robben en Wilfred Genee kregen het afgelopen weekend met elkaar aan de stok en de beelden van hun ruzie langs het voetbalveld bij een wedstrijd van hun kinderen ging viraal in Nederland. Maandagavond gaf de presentator van Vandaag Inside tekst en uitleg en deed daarin enkele uitspraken over de ex-international. Nu voelt de club van Robben, FC Groningen, 'de behoefte te reageren op de aantijgingen'.

Robbens zoon Kai nam het namens FC Groningen Onder 14 op tegen zoon Luca van Genee, die bij Victoria in Loosdrecht voetbalt. Robben was in gesprek met de scheidsrechter van dienst, toen Genee zich met de situatie kwam bemoeien. Wat volgde was een duw en een woordenwisseling. Maar hoe Genee het incident verklaarde, stuit tegen de borst van FC Groningen.

'Onuitgenodigd'

De club ontkent dat Arjen de scheidsrechter tijdens of rondom de wedstrijd onheus heeft bejegend, hetgeen inmiddels ook door de scheidsrechter zelf is bevestigd. Wat wij zien en weten is dat Arjen fanatiek en enthousiast is als trainer/coach. In de rust is hij in gesprek met de scheidsrechter, waarbij Wilfred Genee - die daar als ouder aanwezig is - zich onuitgenodigd met dit gesprek gaat bemoeien, nadat hij zich eerder tijdens de warming-up ook al ongevraagd op het veld had begeven", schrijft FC Groningen in een statement op sociale media.

'Ongewenst terugkerend probleem'

"Als voetbalverenigingen erkennen wij samen met de KNVB, dat bemoeienis van ouders rondom het voetbalveld een terugkerend probleem vormt dat wij ongewenst vinden. Aangezien het hier een persoonlijk gesprek betreft tussen trainer en scheidsrechter vinden wij als club dat ouders zich hiermee niet horen te bemoeien. En omdat Arjen in onze ogen niets onbehoorlijks doet, beschouwen wij deze kwestie als afgedaan. Arjen laat weten geen behoefte te hebben hieraan nog verder aandacht te besteden en richt zich volledig op zijn rol als trainer/coach."

FC Groningen voelt de behoefte te reageren op de aantijgingen aan het adres van onze collega Arjen Robben door Wilfred Genee. — FC Groningen (@fcgroningen) April 14, 2026

De zoon van Genee en zijn team won de topper in de derde divisie D bij de jeugd. Het werd 1-0 en daarmee versterkte Victoria de koppositie ten opzichte van nummer twee FC Groningen.