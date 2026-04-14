Johan Derksen heeft voor wat rumoer gezorgd rond presentatrice Hélène Hendriks. Volgens de vaste tafelgast van Vandaag Inside was Hendriks bepaald niet blij dat ze zondagavond bij De Oranjezondag werd vervangen door Thomas van Groningen. Derksen wordt echter tegengesproken door Hendriks zelf.

Hendriks was zondagavond afwezig bij de talkshow waarvan ze normaal gesproken de presentatrice is. Daardoor nam Van Groningen de honneurs waar. Hoewel dat in het verleden wel vaker gebeurde, was Hendriks daar volgens Derksen deze keer echt niet blij mee. Dat beweerde hij maandag in de podcast Groeten uit Grolloo.

'Ze was pissig'

Derksen vertelde daarin dat Hendriks een hele grote show gaat presenteren die in gedeelten wordt opgenomen. Een daarvan zou zondagavond worden opgenomen, waardoor ze verstek moest laten gaan bij de Oranjezondag. Die opname ging echter niet door volgens Derksen.

"Toen heeft ze de zendermanager gebeld van: ik kan gewoon De Oranjezondag doen", vertelt Derksen in de podcast. "Maar toen had die zenderman gezegd: Nee, dat doet Thomas van Groningen al. Ze was een beetje pissig en reageerde daarop: Maar ík ben de host van die show!"

Hendriks spreekt Derksen tegen

Hendriks houdt er in gesprek met De Telegraaf een hele andere lezing op na. "Soms vallen opnames tegelijkertijd, zoals nu met De Oranjezondag. Vandaar dat Thomas het overnam, waar ik heel blij mee was. Ik vind het jammer dat die opnames soms tegelijkertijd zijn. It’s all in the game. Maar dit was eenmalig. Misschien nog één keer als we De Staatsloterijshow binnenkort gaan opnemen, maar verder niet."

Van gedoe achter de schermen bij SBS6 is volgens haar dan ook geen sprake. "Dat is onzin. Iedereen is juist heel lief en meegaand.”

Wilfred Genee

Derksen zorgde daarmee voor wat rumoer op een dag waarop zijn collega Wilfred Genee ook onderdeel was van een relletje. Online ging er namelijk een video rond waarop de presentator van Vandaag Inside een duw krijgt van oud-topvoetballer en trainer Arjen Robben bij een jeugdwedstrijd. Hun zonen speelden daarin tegen elkaar.