Koning Willem-Alexander en koningin Máxima staan er wereldwijd goed op. Het koningspaar was samen met hun dochter prinses Ariane op bezoek bij het WK voetbal. Daar bezochten ze wedstrijden van Nederland en Curaçao. Dat werd één groot feest. Willem-Alexander en Máxima kregen de nodige complimenten, ook vanuit de schaatswereld.

Het was een uniek en razend druk sportweekend voor de koninklijke familie. Zaterdagavond bezochten ze eerst de wedstrijd van Nederland tegen Zweden. In Houston Stadium zagen ze hoe Oranje met 5-1 over de Scandinaviërs heen walste. Dus konden de koning, koningin en prinses meerdere malen juichen. Ook deden ze jolig mee op het door Oranje-fans geclaimde nummer Links Rechts van Snollebollekes.

Feestende koninklijke familie

Na het laatste fluitsignaal toog het koninklijke gezelschap naar de kleedkamer van het Nederlands elftal. Daar werden de spelers en bondscoach Ronald Koeman gefeliciteerd met de overtuigende overwinning. Ook werden er nog een aantal foto's geschoten. Maar veel tijd hadden Willem-Alexander, Máxima en Ariane niet.

Ze moesten namelijk razendsnel door naar Kansas City, waar Curaçao speelde tegen Ecuador. De oranje-pakjes werden ingeruild voor het blauw van Curaçao. Ze droegen allemaal het thuisshirt van het debuterende eiland. Van dichtbij zagen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane hoe Curaçao geschiedenis schreef. Ze pakten door de 0-0 hun eerste WK-punt ooit.

Na afloop werd er onder Caribische klanken flink gedanst. Ook de koninklijke familie liet zien over losse heupen te beschikken. Dat werd onderwerp van gesprek in buitenlandse media. Ook bondscoach Dick Advocaat genoot er zichtbaar van. "Het is bewonderenswaardig hoe de koning, zijn vrouw en zijn dochter zich zo thuis voelen in onze groep. Ze lachen, ze dansen, niets is hen te veel en je ziet ze stralen van vreugde", vertelde hij.

Lof vanuit de schaatswereld

Ook vanuit de schaatswereld wordt met lof gesproken over het koningspaar. Afgelopen februari waren ze aanwezig bij de Olympische Winterspelen, waar ze onder meer Jutta Leerdam naar goud zagen rijden op de 1000 meter. Na afloop volgde een innige omhelzing tussen de topschaatsster en koning Willem-Alexander.

De koninklijke familie is behoorlijk fanatiek als het om sport gaat. In Milaan spraken ze ook met Alexandra Ianculescu, een voormalig schaatsster. De influencer deelde beelden op Instagram van het koninklijke gezelschap dat erop los feest bij de wedstrijd met Curaçao. "Heb ze beiden ontmoet op de Olympische Spelen en ben groot fan", schreef ze erbij. Ook vermeldde ze koningin Máxima daarbij.

De Canadese met Roemeense roots staat echter vooral bekend voor haar avonturen buiten het ijs. De influencer verkoopt pikante content via OnlyFans. Aansprekende resultaten boekte ze nooit, in 2018 werd ze 31e op de 500 meter. Afgelopen editie was Ianculescu er als commentator.

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