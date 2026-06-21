Nadat Curaçao voor het eerst in de geschiedenis een punt veiligstelde na het gelijkspel tegen Ecuador (0-0) op het WK voetbal, hebben Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane de spelers en selectie opgezocht in de kleedkamer om hen te feliciteren. De koninklijke familie bleek daarbij prima te kunnen dansen op het ritme van de Caribische muziek die er werd afgespeeld.

Het koningspaar en prinses Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, kozen het goede moment uit om naar Amerika af te reizen voor het bijwonen van WK-duels van Nederland en Curaçao, nadat eerdere duels door hen thuis in Nederland werden bekeken.

Ze waren aanwezig bij de duels tussen Nederland en Zweden en Curaçao en Ecuador. Daar kregen zij te zien hoe Nederland een ruime zege boekte op het Scandinavische land en hoe The Blue Wave een historisch punt overhield aan het duel met Ecuador.

Dansen in de kleedkamer

Na het duel tussen Ecuador en Curaçao, waarin het eiland voor het eerst in de geschiedenis een punt veroverde op het WK, zochten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane de spelers en bondscoach Dick Advocaat op in de kleedkamer om hen te feliciteren met het gelijkspel.

Op beelden daarvan, die het Curaçaose elftal deelde op Instagram, is te zien hoe het drietal de kleedkamer binnenwandelt en niet te verlegen is om hun danspasjes te tonen op het ritme van de Caribische muziek die wordt gedraaid. Nadat ze lof hebben geoogst met hun dans, gaan ze de spelers rond om hen één voor één te feliciteren met het historische punt.

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