NOS Sport-icoon Tom Egbers is binnenkort weer te zien zijn op televisie. De omstreden presentator maakt een indrukwekkende zoektocht voor de EO. Hij doet onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog.

Egbers heeft een onorthodoxe documentaire gemaakt, waarin hij onderzoek doet naar Jetty van Thijn, een vriendin van de moeder van theaterproducent Ruud de Graaf. Zij overleefde de Tweede Wereldoorlog niet.

Ruud heeft behalve een brief van Jetty aan zijn moeder geen enkel tastbaar bewijs van haar leven. Voor de documentaire ging Tom op zoek naar een foto van Jetty. "Wat volgt is een indrukwekkende speurtocht door archieven, stadsarchieven, afgesloten oorlogsgeschiedenissen en vergeten levens", meldt de EO.

'Spannend, persoonlijk en ontroerend'

Egbers nam vorig jaar afscheid van de NOS, maar wilde nog niet met pensioen. Nu heeft hij een nieuw project gevonden voor de EO. Volgens de omroep is De Brief geen herdenkingsdocumentaire in de traditionele zin. "Het is een spannend, persoonlijk en ontroerend detectiveverhaal over één vrouw die bijna volledig uit de geschiedenis gewist is."

"Jetty van Thijn was 24 jaar toen ze gearresteerd werd. Ze was net in het geheim getrouwd en werkte als apothekersassistente. Ook schreef zij voor een Joods jongerenblad. Ze was iemand", aldus de omroep.

Grensoverschrijdend gedrag

De presentator was jarenlang het gezicht van de Studio Sport-uitzendingen waarin de samenvattingen van de Eredivisie werden uitgezonden. Ook presenteerde hij een tijdlang het voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Egbers werd een paar jaar geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en daarna op non-actief gezet door de NOS. De presentator spande een kort geding aan. De partijen kwamen er via een schikking uit. Daarna werd besloten dat hij nog een paar programma's zou maken voor de NOS.