Ruud Gullit is een schoolvoorbeeld van iemand die altijd met zijn tijd meegaat. De oud-voetballer is bij tal van hedendaagse projecten betrokken en is bovendien nog vaak te zien op de televisie. Maar nu heeft Gullit een wel heel bijzondere creatie laten maken.

Ruud Gullit zorgt voor verbazing bij zijn fans. De voormalig voetballer van onder meer AC Milan, PSV en Feyenoord blijft graag op de hoogte van alles wat er speelt in de wereld en dus ook van de bijpassende technische snufjes. Maar onlangs heeft hij iets laten maken, waar zelfs de meeste Gen Z'ers nog niet over beschikken.

'Met de tijd meegaan'

Gullit heeft namelijk een bijzondere kloon van zichzelf laten maken. De winnaar van de Gouden Bal in 1987 heeft een digitale AI-versie van zichzelf laten ontwikkelen. Voor iemand van 63 jaar is dat natuurlijk super modern. Waar veel mensen dromen van een eigen AI-poppetje, is dat voor Gullit inmiddels dus werkelijkheid.

"Je moet met je tijd meegaan", stelt Gullit in gesprek met Adformatie. "Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden, en geloof echt dat het over vijf of tien jaar heel normaal is om een digitale tweelingbroer te hebben. Tegelijkertijd is het wel heel gek om tegen zo’n realistische versie van jezelf te kunnen praten. Het is heel bijzonder."

Digitale kloon

Op dit moment kan er nog niet heel veel met het poppetje, maar het is de bedoeling dat fans binnen enkele maanden kunnen 'videobellen' met de digitale versie van Gullit. De kritiek op kunstmatige intelligentie neemt de afgelopen jaren steeds meer toe, maar het is nou eenmaal een feit dat we er tegenwoordig niet meer omheen kunnen. Dat lijkt ook de gedachte te zijn geweest bij Gullit, toen hij ervoor koos om het poppetje te laten maken.

Ook in 2018 was Gullit er al als de kippen bij om een slagje te slaan uit een nieuwe trend. Toen richtte de Amsterdammer zijn eigen E-sportsteam op met de naam Team Gullit. In die hoedanigheid was hij een van de eerste grote namen die toekomst zag in de digitale sportwereld. Of zijn nieuwe AI-karakter net zo'n succes wordt als zijn E-sportsteam, waarmee hij diverse wereldtitels pakte, moet nog blijken.