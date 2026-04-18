Een bom is ingeslagen in de Amerikaanse sportwereld. Het op het oog zo sterke koppel Megan Rapinoe (40) en Sue Bird (45) is uit elkaar. Dat maakten de voormalig voetbalster en -basketbalster via Instagram bekend. "Er is geen makkelijke manier om dit nieuws te delen."

De vlinders in de buik kwamen tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Rapinoe en Bird ontmoetten elkaar tijdens een fotoshoot achter de schermen. In eerste instantie sloeg de vonk niet meteen over. Bird noemde de voormalig voetbalster een "totale nerd", maar uiteindelijk bloeide er wel iets op tussen de twee.

Veelbesproken sportkoppel

Rapinoe en Bird zorgden tijdens hun liefdesperiode gezamenlijk voor sportief succes. Eerstgenoemde won onder meer het WK voetbal van 2019, door in de finale in Frankrijk de Oranje Leeuwinnen te verslaan. Ook veroverde ze brons op de 'corona-Spelen' van 2021. Bird wordt op haar beurt als een van de grootste basketbalspeelsters aller tijden gezien.

Ze speelde haar gehele carrière voor Seattle Storm in de WNBA. Bird werd vier keer kampioen en haar rugnummer (10) is voor eeuwig aan haar verbonden. Ook won ze liefst vijf keer olympisch goud en vier wereldtitels. Bird stopte in 2022, waar haar voormalig verloofde een jaar later haar voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Van verloving naar breuk

In oktober 2020 kondigden ze namelijk de verloving aan. Rapinoe ging op één knie voor Bird. Tot een huwelijk kwam het nooit, vanwege hun drukke sportagenda's en de timing na hun pensioen. De twee stonden bekend om hun gezamenlijke inzet voor sociale rechtvaardigheid, gelijke rechten en de LGBTQ+-gemeenschap

Maar de liefde hield niet stand. Deze week brachten Rapinoe en Bird een gezamenlijke verklaring naar buiten via Instagram. Het was een weloverwogen beslissing die met "veel liefde en respect naar elkaar" is genomen. "Er is geen makkelijke manier om dit nieuws te delen. Na veel nadenken hebben we besloten om als koppel uit elkaar te gaan", aldus de sporticonen.

Gezamenlijke podcast

De breuk heeft ook gevolgen voor hun populaire podcast A Touch More. Die stopt er binnen afzienbare tijd mee. Er worden nog zes afleveringen (apart van elkaar) gemaakt, waarna de stekker eruit gaat.