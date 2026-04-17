Estavana Polman kondigde vrijdag haar pensioen als handbalster aan. Na veel grote successen komt er een einde aan haar topsportcarrière. Ze ontvangt veel mooie reacties op dat besluit, onder andere van haar bonuszoon.

De 33-jarige zal na het huidige seizoen stoppen met handbal. Op 23 mei speelt ze haar laatste wedstrijd voor haar club Rapid Boekarest. Polman nam na het WK eind vorig jaar in Nederland al afscheid als international. Ze speelde vanaf haar debuut in 2010 meer dan tweehonderd interlands voor Oranje. Ze won vijf medailles met het Nederlands team op eindtoernooien, met de wereldtitel in 2019 in Japan als hoogtepunt. Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

Nu komt er een einde aan het avontuur. In een bericht op Instagram beschrijft ze wat de sport haar gegeven heeft. "Het heeft mij de wereld laten zien, mijn dromen laten uitkomen en mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Het is een ongelofelijk mooie reis geweest waarin ik heb genoten van de mooie momenten en heb geleerd van de minder mooie momenten."

Liefdevolle reacties

Ze krijgt veel liefdevolle reacties op het bericht. Sportpresentatrice Hélène Hendriks laat een hartje achter, net als voormalig Oranje-teamgenoot en goede vriendin Angela Malestein. Yara ten Holte reageert: "Trots op jou."

Nederlandse volleybalster Laura Dijkema laat ook mooie woorden achter voor Polman. "Nederlands handbal zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou", schrijft ze. "Gefeliciteerd met een super mooie carrière en ga straks lekker genieten dat je nooit meer die ellendige warming ups hoeft te doen."

Damián van der Vaart

De 19-jarige Damián van der Vaart deelt het bericht van zijn bonusmoeder in een Instagram Story. "Trots", schrijft hij erbij met een hartje. De middenvelder van Jong Ajax is de zoon van Rafael van der Vaart en zijn ex-vrouw Sylvie Meis. De voormalig Oranje-international is sinds 2016 samen met Polman. Zij hebben samen ook een dochter: Jesslynn.