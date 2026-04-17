Wout van Aert boekte afgelopen zondag een van de meest memorabele zeges uit zijn rijke wielercarrière. De 31-jarige Belg van Visma | Lease a Bike schreef op heroïsche wijze het wielermonument Parijs-Roubaix op zijn naam. Dat vierde hij met een welverdiende vakantie met zijn vrouw Sarah De Bie en kinderen.

Na 258,3 kilometer stof happen over de kasseien kwam het aan op een duel tussen Van Aert en veelvraat Tadej Pogacar. Op de wielerbaan in Roubaix was de Belgische topwielrenner de wereldkampioen in de sprint de baas. Nadat hij al eens tweede, derde en vierde was geworden, had Van Aert eindelijk zijn gedroomde succes in de Hel van het Noorden binnen.

Overwinning opgedragen aan overleden teamgenoot

Met een vingertje wees hij naar de hemel, zijn overwinning droeg hij op aan Michael Goolaerts. Hij overleed in 2018 tijdens Parijs-Roubaix en was ploeggenoot van Van Aert. "Dit is sinds 2018 een doel van me geweest", zei Van Aert. "Het betekent alles voor me. Mijn eerste keer dat ik Parijs-Roubaix reed was meteen een verdrietige dag. Sindsdien was het mijn doel om deze race te winnen en mijn vinger in de lucht te steken naar Michael."

Van Aert zei ieder jaar in deze periode veel aan Goolaerts te denken. "Dit jaar kwamen we ook over de kasseistrook waar hij verongelukte. Daar kreeg ik in de verkenning al kippenvel van. Ik wil geloven dat het me extra kracht heeft gegeven. We zoeken een mooie plek voor de bloemen waar zijn familie ze wil hebben."

Liefdevol moment met vrouw en zoons

Na de finishlijn brak Van Aert en zocht hij zijn vrouw Sarah De Bie en zoons Georges en Jerome op. Het gezin besloot na het ongekende succes het vliegtuig te pakken naar het Spaanse Marbella. Op Instagram deelde Van Aert ontspannen beelden van een 'betoverende avond' met zijn vrouw. Ze waren samen bij Gaia Marbella, een Grieks-Mediterraans restaurant.

Van Aert kan de teugels wel even laten vieren. Parijs-Roubaix was zijn hoofddoel, die kan hij afvinken. De Amstel Gold Race slaat hij over, in juli wil hij weer op zijn best zijn tijdens de Tour de France.