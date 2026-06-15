Kees Smit (20) hoopte deze weken met het Nederlands elftal mee te doen op het WK voetbal, maar zover kwam het niet. En dus trok de AZ-middenvelder met zijn vrienden naar Ibiza. Dat de opmerkelijke beelden van die vakantie inmiddels van internet zijn verwijderd, zorgt niet voor verbazing.

“Kees Smit maakte grote kans om mee te gaan naar het WK, maar ging uiteindelijk niet", zo begint voormalig tophockeyster Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast. "Hij ging lekker op vakantie. Jongen heeft groot gelijk. Met zijn vrienden op Ibiza. Where else? Ik heb echt het idee dat alle voetballers op Ibiza zitten, anders hoor je er niet bij."

"Maar goed, hij is daar lekker met zijn vrienden. Hij is nog hartstikke jong, maakt allemaal leuke filmpjes met die vrienden en de video's werden ook online geplaatst.

Naïviteit Kees Smit

Een aantal video's van de vakantie van Smit werd door zijn vrienden gedeeld op verschillende sociale media. Binnen een dag werden ze echter weer verwijderd. "Er werd gewoon gelachen, gedronken, er werden stunts uitgevoerd", weet Van As. "Moet dat kunnen?"

Haar voormalig ploeggenoot Ellen Hoog kent geen twijfel: “Het moet zéker kunnen dat hij daar lekker aan het feesten is en aan het lachen en aan het doen. Het is ook nog een beetje naïviteit. denk ik. Dat je gewoon ook even een keer mee moet maken dat je denkt oh ja, dat is niet heel handig om dit op social media te plaatsen.”

WK-selectie

“Hij is natuurlijk gewoon een publiek figuur", aldus Hoog over de dit seizoen veelbesproken Smit. "En dat is misschien waar die vriendengroep ook nog aan moet wennen. Wat hij op vakantie doet, moet hij natuurlijk gewoon doen, geniet ervan."

"Officieel kon Smit nog tot zaterdagavond opgeroepen worden voor Nederlands elftal", weet Hoog. "Dan moest de bondscoach echt de officiële lijst inleveren. Hij wist natuurlijk ook wel dat dat niet ging gebeuren, maar het had nog gekund. Dan is het niet zo handig dat je video's plaatst van feesten en gekkigheid op Ibiza."

Advies voor Kees Smit

"Je weet ook niet hoe dat gegaan is", nuanceert Hoog. "Of die vrienden dat gedaan hebben, of hij er wel of niet vanaf wist. Maar goed, ze hebben het er weer afgehaald. Ik denk dat het een leermoment voor hem is geweest." Van As: “Dat denk ik ook, voortaan van tevoren even bespreken met z'n vrienden.”

Hoog heeft een duidelijk advies voor Smit: “Ga lekker verder met zuipen op Ibiza, toch? Hij heeft een hartstikke goed seizoen gehad." Van As: “Wat op Ibiza gebeurt, blijft op Ibiza.” Hoog: “En komt niet op Youtube.”

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast natuurlijk aandacht voor het WK Voetbal en het eerste optreden van Oranje. Daarnaast bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen onder meer de bizarre onthulling over het contract handbalicoon Tess Lieder, het laatste nieuws rond Jutta Leerdam en de 'steamy' foto's van Joep Wennemars en Suzanne Schulting. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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