De toekomst van Jutta Leerdam is enkele maanden voor de start van het nieuwe schaatsseizoen nog altijd onzeker. Zelf liet de olympisch kampioene zich er niet meer over uit na de Winterspelen, maar schaatscoach Johan de Wit merkte afgelopen week op dat hij verwacht dat Leerdam komend jaar sowieso niet op het ijs staat. Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken de kwestie in hun wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl.

Leerdam pakte in februari goud en zilver op de Winterspelen, maar sindsdien is het relatief stil rond de topschaatsster als het over haar sportieve toekomst gaat. Ze zou na de Spelen in Milaan gaan nadenken over of ze nog doorgaat, maar uitsluitsel is er nog altijd niet. Het AD meldde afgelopen week dat Team KaFra, de ploeg die om haar hen werd gebouwd, 'niet langer operationeel is'.

'Dan wordt het gewoon niks'

De toekomst van Leerdam wordt door Hoog en Van As besproken aan de hand van de stelling 'Jutta Leerdam zou een dreamteam vormen met Johan de Wit'. "Oneens", reageert Van As. De Wit gaat vanaf komend seizoen aan de slag bij Team Novus en dat is de ploeg waar Leerdam met haar team het afgelopen jaar regelmatig aansloot bij trainingen. Hij liet in hetzelfde stuk van de krant optekenen te verwachten dat Leerdam komend jaar in ieder geval niet rijdt.

"Puur doordat wat Johan de Wit ook zegt", verklaart Van As haar keuze. "Leerdam had in aanloop naar de Spelen een team om zich heen gebouwd en daar draaide het om haar. De Wit heeft een team met heel veel schaatsers en daar draait het niet om één iemand. Dus hij zegt: een constructie zoals zij dat gewend is, zou niet werken, want bij ons staat het team voorop. Dat werkt vanuit zijn oogpunt niet, dus dan wordt het gewoon niks."

Sponsor is doorgeschakeld

Een vervolg met haar zelf opgezette team lijkt ondertussen dus eveneens niet meer tot de mogelijkheden te behoren. "KaFra (de hoofdsponsor, red.) is ook al doorgeschakeld naar andere atleten. Dat contract loopt ook af en die zijn nu verbonden aan Femke Bol", weet Van As. "Het lijkt erop dat dat team wel uit elkaar valt", vult haar kompaan aan.

Hoog ziet het niet gebeuren dat Leerdam zich nog aansluit bij één van de andere commerciële ploegen: "Als zij gaat schaatsen dan lijkt het me de meest logische stap dat ze zoiets creëert zoals ze nu gedaan heeft. Ik kan me niet voorstellen dat ze weer in een team zit met allemaal andere schaatsers en waar het niet alleen maar om haar draait."

'Wij vinden het zonde als ze stopt'

Mocht Leerdam toch besluiten komend jaar te gaan schaatsen dan kan dat volgens de ex-tophockeyster weleens moelijk gaan worden: "Je ziet natuurlijk al die teams en schaatsers vol in voorbereiding op het schaatsseizoen. En zij nog niet. Ze sport natuurlijk wel veel, maar ze doet ook heel veel andere leuke dingen." "Ze heeft nu al een achterstand", merkt Van As op.

Het draait volgens Hoog uiteindelijk allemaal om de vraag of Leerdam zelf nog wel door wil: "Het lijkt ook alsof ze gewoon lekker met haar hoofd bij veel andere dingen is, waar ze ook succesvol in is." "Ze heeft haar doel bereikt. Wat ze al die jaren wilde, is gelukt", vult Van As aan.

De twee olympisch kampioenen hopen in ieder geval dat Leerdam haar laatste race nog niet heeft gereden. "Over vier jaar is ze 31, dus ze kan echt nog naar de Spelen in Frankrijk", aldus Hoog. "Wij vinden het zonde als ze stopt", aldus Van As.

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast natuurlijk aandacht voor het WK voetbal en het eerste optreden van Oranje. Daarnaast bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen onder meer de bizarre onthulling over het contract handbalicoon Tess Lieder, het laatste nieuws rond Jutta Leerdam en de 'steamy' foto's van Joep Wennemars en Suzanne Schulting. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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