Edwin van der Sar heeft zich deze week van een heel andere sportieve kant laten zien. De voormalig topkeeper van onder meer Ajax, Manchester United en het Nederlands elftal zocht samen met vrienden een flinke uitdaging op.

De 55-jarige Van der Sar verruilde het voetbal namelijk voor de fiets. Niet voor een ontspannen rondje door de buurt, want de oud-doelman legde samen met een groep vrienden maar liefst 110 kilometer af tijdens een gravelrit door Nederland.

Bij gravelrijden wordt er niet alleen over normale asfaltwegen gefietst. De fietsers zoeken juist onverharde paden, zandwegen en andere uitdagende ondergronden op. Dat maakte de tocht van Van der Sar er bepaald niet makkelijker op.

Genot

Op Instagram deelde het Ajax-icoon meerdere beelden van zijn sportieve avontuur. Daaruit bleek dat hij ondanks de zware omstandigheden volop had genoten.

"Een prachtige, maar zware gravelrit van 110 kilometer met vrienden deze week in Nederland", schreef Van der Sar bij de instagram-post van zijn sportieve avontuur. Vooral de omgeving maakte indruk op de voormalig doelman. "Fantastische kleuren in de Nederlandse natuur, heel veel zandwegen en onverharde paden", schreef hij. Ondanks de zware tocht heeft Van der Sar de smaak duidelijk te pakken. "Klaar voor meer van dit soort ritten."

Moeilijke periode

Dat Van der Sar zich aan zo'n stevige fysieke uitdaging waagt, is extra bijzonder gezien de moeilijke periode die hij achter de rug heeft. De oud-international werd in de zomer van 2023 tijdens een vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Dat gebeurde slechts enkele weken nadat hij na bijna elf jaar in de directie was vertrokken bij Ajax.

In maart van dit jaar vertelde Van der Sar dat het inmiddels een stuk beter met hem gaat. Hij verscheen toen bij de première van een documentaire over Johan Cruijff en sprak daar ook over zijn toekomst. Voor zijn hersenbloeding was Van der Sar van plan om na een jaar rust weer een nieuwe uitdaging in de voetbalwereld aan te gaan. Door zijn gezondheidsproblemen kwamen die plannen noodgedwongen stil te liggen