Ruud Gullit zorgde onlangs voor de nodige verbazing. De voormalig topvoetballer kondigde namelijk aan dat hij bezig is om zichzelf te laten klonen. Inmiddels heeft Gullit wat meer uitleg gegeven over waarom hij bezig is met een digitale AI-versie van zichzelf.

Gullit is inmiddels 63 jaar oud, maar in het hoofd blijkt hij vrij modern. Waar de opkomst van kunstmatige intelligentie steeds vaker voor discussie zorgt, lijkt de Europees kampioen van 1988 de ontwikkeling volledig omarmd te hebben. Hij kondigde onlangs aan dat hij zichzelf momenteel digitaal laat klonen en dat leidde tot flink wat reacties. Zo was er totale verbijstering bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As in hun wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl.

'Ik moet het voor zijn'

Gullit schoof vrijdagavond aan in RTL Tonight en legde daar in gesprek met presentator Humberto Tan uit waarom hij precies heeft besloten om een AI-versie van zichzelf te laten maken. "Ik zie allerlei filmpjes waarvan ik denk: is het nou echt of niet? Dus je weet dat het eraan gaat komen. Toen de iPhone uitkwam zagen sommige bedrijven het niet zitten in een touchscreen en uiteindelijk waren ze te laat. Uit nieuwsgierigheid ben ik me gaan informeren met mijn management die mijn sociale media doet. Toen dacht ik: ik denk dat ik het voor moet zijn."

De ex-topvoetballer denkt dat AI in de toekomst vrij makkelijk allerlei taken van hem over kan gaan nemen: "Ik moet bijvoorbeeld over twee weken naar Los Angeles voor Skechers (het schoenenmerk waar Gullit reclame voor maakt, red.). Nou, dan kan ik dan ook mijn avatar inzetten en kan ik zelf thuisblijven. Het moet wel met mijn medeweten gebeuren, maar dan gaat die AI dat allemaal doen. Zo gemakkelijk gaat dat worden. Ik kan overal tegelijkertijd zijn."

'Het beste van Gullit en meer'

Om te laten zien hoe die AI precies in zijn werk gaat, stelde presentator Tan twee vragen aan de digitale kloon. Zo wilde hij bijvoorbeeld weten waarin de digitale versie beter is dan de echte. "Beter kan natuurlijk niet", reageerde de kloon in eerste instantie bescheiden.

"Maar ik ben wel bereikbaar voor iedereen en spreek heel veel talen. Ik combineer Ruud zijn ervaring, kijk op voetbal en personlijkheid met data, inzicht en technieken die je normaal niet op één plek hebt. Je krijgt het beste van Ruud en een beetje meer", stelt de kloon.

Geen angst bij Gullit

Gullit is er niet bang voor dat er iets misgaat. "Het is niet eng, want zo leef je wel voort. Voor altijd." Hij verwijst er ook naar dat mensen ook in het voetbalspel EAFC (voorheen FIFA) met hem kunnen spelen, terwijl hij al heel lang gestopt is: "Ik heb veel jonge volgers, omdat ze me kennen van het spel. Daarom moet je dingen omarmen en je moet het ook wel onder controle houden", reageert de voormalig topvoetballer.

Hij vreest er ook niet voor dat zijn digitale versie de echte Gullit overbodig zal maken: "Als je een voetbalanalyse doet, moet je de echte hebben, want dan wordt jouw mening gevraagd."