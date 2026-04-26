Dat Ruud Gullit in zijn tijd bij AC Milan uitgroeide tot een absolute wereldster, is bij velen bekend. Die heldenstatus is hij in Milaan nog altijd niet kwijt, zo bleek zondagavond maar weer. De Nederlandse voetballegende werd door zijn oude club namelijk bijzonder warm onthaald.

AC Milan neemt het zondagavond in eigen huis op tegen Juventus. Beide Italiaanse topclubs zijn volop in de race voor een Champions League-ticket, maar zullen allebei vooral uit zijn op de overwinning. Nog voordat er werd afgetrapt, vond er in San Siro echter al een bijzonder moment plaats.

Hall of Fame

Dat bijzondere moment draaide volledig om Gullit. De voormalig topvoetballer werd opgenomen in de Hall of Fame van AC Milan en kreeg daarvoor een warm eerbetoon. Over de rode loper liep hij naar de middenstip, waar hij een speciale schaal in ontvangst mocht nemen vanwege zijn plek tussen de clublegendes.

Ondertussen waren de supporters van Milan door het dolle heen om de Nederlander te zien. Hij werd getrakteerd op een luid applaus en gejuich. Het toverde een glimlach op het gezicht van Gullit.

Gullit vertrok in 1987 van PSV naar AC Milan en werd daar een echte clublegende. Samen met Marco van Basten en Frank Rijkaard vormde hij een beroemd Nederlands trio. Met hen kende Milan eind jaren tachtig en begin jaren negentig veel successen. Gullit won met de club onder meer landstitels en twee keer de Europa Cup I, de voorloper van de Champions League.

Laureus Awards

Vorige week verscheen Gullit bij de uitreiking van de Laureus Awards in Madrid. De voormalig topvoetballer mocht een van de prijzen uitreiken. Hij genoot enorm van de avond, maar kreeg het tijdens de ceremonie ook erg zwaar. Dat had te maken met De Braziliaanse zwemmer Gabriel Araujo, die lichamelijk beperkt is.

"Ster van de avond was voor iedereen de Braziliaanse zwemmer Gabriel Araujo, die drie wereltitels veroverde als gehandicapte zwemmer", schreef Gullit erover in De Telegraaf . Araujo werd in Madrid bekroond tot beste sporter met een beperking. Diezelfde prijs kwam in het verleden ook al in handen van de Nederlandse rolstoeltennissters Esther Vergeer en Diede de Groot.

Indruk