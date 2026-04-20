Ruud Gullit mag dan inmiddels 63 jaar zijn, de voormalig Oranje-international gaat helemaal met zijn tijd mee. Afgelopen week baarde hij opzien met een opmerkelijke experiment. Voormalig tophockeyster Ellen Hoog kon haar ogen niet geloven.

"Een AI kloon van Ellen Hoog en Naomi van As, dat lijkt me heerlijk", zo opent Naomi van As de discussie in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week maakt met haar oud-ploeggenote Hoog. Die ziet dat totaal niet zitten: "Oneens. Mijn god, nog twee van die gillende wijven? Nee."

Kloon van Ruud Gullit

Hoog legt dan even uit waar de stelling vandaan komt. "Ruud Gullit heeft een soort van AI kloon van zichzelf gemaakt", vertelt ze vol verbazing. "Het is gewoon zijn tweelingbroer. Nee, het is hém gewoon. Ja, zo sick. Echt insane. "Je hoort ook hoe hij praat en gewoon alles klopt."

"Je hoort wel aan de toon van zijn praten dat het AI is. Maar als je het geluid uit hebt, dan denk je echt dat het hem is, het is echt gewoon eng. En als je het geluid aan hebt, hoor je gewoon zijn stem, zijn accent. Echt sick hoor. Maar goed, hij gaat lekker met de tijd mee in ieder geval."

'Ik vind dat eng'

“Ik weet nog niet helemaal of dit nou een goede ontwikkeling is", gaat Hoog verder op de verbetering van AI. "Kijk, nu kunnen we natuurlijk nog horen dat het AI is. Die zinsopbouw, het is een beetje schokkerig, de zinnen eindigen anders. Maar we gaan er natuurlijk naartoe, dat je dat onderscheid bijna niet meer kan maken.”

Van As: “Ik vind dat eng. Je hebt het nu ook al weleens met filmpjes op Instagram. Dan zit je dat te kijken en denk je: oh mijn god, kijk naar wat er gebeurt! Dan lees je de reacties en dan zie je dat het AI is. Dank denk ik: oh mijn god, ik geloofde dit gewoon!”

Hoog en Van As zijn beiden onder de indruk van de kloon van Gullit. Hoog besluit: "Het is wel echt freaky om te zien.” Daar is Van As het helemaal mee eens.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek.