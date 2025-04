Waar een vriendin van Jutta Leerdam aan moet voldoen: 'Dan weet ik het meteen'

Jutta Leerdam geniet nog altijd van het heerlijke weer in Puerto Rico en heeft bij haar vriend Jake Paul alle tijd om haar gedachten te delen met de wereld. Zo liet ze in haar nieuwste TikTok-video weten met wat voor mensen zij meteen vrienden wordt.

'Lets overshare', schrijft Leerdam bij de video. Oftewel: laten we té veel delen. De Nederlandse schaatstopper trapt zelf af. Ze filmt zichzelf met oortjes in, het haar in een staart en een sportoutfit aan. Daaroverheen is de volgende tekst te lezen: 'Wanneer ik de ongemakkelijke, eerlijke en blije meid in de groep spot en meteen weet dat dat een vriendin gaat worden.'

Haar volgers zijn het volledig met haar eens: 'Hier hetzelfde: geen fake mensen toegestaan.' En een ander: 'Ik hou van je vibe, ik zou willen dat we vrienden konden zijn.' De mensen in de reacties snappen ook precies wat Leerdam probeert te omschrijven in haar TikTok. 'Dat is dé vriendin, die veroorzaakt geen problemen', schrijft iemand. 'Kies altijd voor blijheid.'

Gedachten delen op sociale media

Leerdam geniet van een welverdiende vakantie na een lang schaatsseizoen. En dat doet ze natuurlijk in Puerto Rico, waar Jake Paul woont. Hij vroeg haar vorige maand ten huwelijk én gaf ook al aan na de Olympische Winterspelen van 2026 voor kinderen te willen gaan met haar. Maar in de tussentijd is Leerdam volop bezig met het delen van haar gedachten op sociale media.

Bericht aan haar haters

Zo deelde Leerdam zondag nog een TikTok waarop ze haar pestkoppen van vroeger aanpakte. 'Wanneer de pesters van de middelbare school weer proberen om terug in je leven te komen', schreef ze erbij. Ze bedankt die mensen wel voor het 'bescheiden houden' van Leerdam. Haar volgers kunnen niet geloven dat de schaatsster gepest werd.

"Wie pest onze mooie Jutta nou?", zegt de één. "Iemand pestte Jutta? In welke wereld?", gelooft de ander het bijna niet. "Het is altijd zo iemand die nu probeert vrienden met je te worden", zegt iemand, waar Leerdam op reageert: "Precies dit."