Topschaatsster Jutta Leerdam deelt vol verbazing bijzondere foto van onherkenbare verloofde Jake Paul

Jutta Leerdam is aan het genieten van haar schaatsbreak. De Nederlandse topschaatsster heeft haar frisse thuisland verlaten om vakantie te vieren bij haar verloofde Jake Paul. In zijn huis kwam ze een bijzondere foto tegen.

Met haar vijf miljoen volgers op Instagram leeft Leerdam naast het leven van een schaatser ook het leven van een influencer. De 26-jarige Europees kampioene sprint deelt momenten uit haar leven in haar Instagram Stories. Na het zonnen naast het zwembad van Paul komt Leerdam een bijzondere foto tegen in het huis van de professionele bokser én influencer.

Leerdam deelt een babyfoto van haar verloofde aan haar miljoenen volgers. 'I can't!', schrijft ze bij de schattige en ietwat gênante foto van Paul, referent aan de verbazing die ze voelt bij het zien van de foto. De babyfoto geeft een zeldzame onschuldig beeld van de getatoeëerde bebaarde Paul.

Jutta Leerdam deelt schattige foto Jake Paul / IG/Juttaleerdam

Koningin van de Jungle

De 'onthulling' van Leerdam lijkt Paul weinig uit te maken. Even later liggen de twee weer bij het zwembad en spelen ze met de hond van de vechtersbaas. Leerdam ging recent nog op de foto met diezelfde hond en werd 'koningin van de jungle' genoemd.

Sneer naar pesters

Nu het schaatsseizoen voorbij is, heeft Leerdam veel tijd om content te maken voor haar sociale media. Op TikTok verzamelde de schaatsster ook bijna twee miljoen volgers. Recent maakte ze een bijzonder filmpje op het videoplatform. 'Wanneer de pesters van de middelbare school weer proberen om terug in je leven te komen', schreef ze over een video van haarzelf.

Fans konden het niet geloven dat Leerdam vroeger gepest is. Ze zien haar als perfect rolmodel voor jonge meisjes. 'Wie pest onze mooie Jutta nou?', zegt de één. 'Iemand pestte Jutta? In welke wereld?', schrijft een ander. 'Het is altijd zo iemand die nu probeert vrienden met je te worden'.