Weduwnaar paralympisch kampioene Bibian Mentel vond snel nieuwe liefde: 'Het klikte meteen'

Edwin Spee, de weduwnaar van Bibian Mentel, is weer gelukkig in de liefde. De paralympisch snowboardkampioene overleed in 2021. Niet veel later kwam hij zijn nieuwe vriendin Mandy Luiten tegen. "Volgens de buitenwereld ging het te snel."

Luiten doet in een interview met VROUW haar verhaal. "Bibian wist al lange tijd dat ze ging overlijden en wilde dat Edwin snel verder zou gaan en gelukkig zou zijn. Ze moedigde hem aan, zelfs door een Tinder-account voor hem aan te maken, hoewel hij dat niet wilde", vertelt ze.

Mentel kreeg op 27-jarige leeftijd de diagnose botkanker en werd in totaal vijftien keer door symptonen van de ziekte getroffen. Ze overleed uiteindelijk op 48-jarige leeftijd aan gevolgen van de ziekte.

Date

Daar zagen Edwin en Bibian al een foto van Mandy voorbij komen. Maar van een date kwam het nog niet. "We kwamen elkaar een tijd later, toen Bibian overleden was, tegen", vervolgt Luiten. "Hij herkende me van Tinder. We raakten aan de praat, en ik gaf hem mijn nummer. We gingen samen uit eten en het klikte meteen. Ik had geen idee wie hij was; pas later besefte ik dat hij de man van Bibian was."

De vonk sloeg meteen over. Er was geen twijfel over het daten na het verlies dat Edwin had meegemaakt. Ook de kinderen van Spee en Mentel stonden meteen open voor hun stiefmoeder. Edwin heeft een tweeling (26) en Bibian een zoon (22). Samen met Luiten organiseerden ze een verrassing voor de verjaardag van hun vader. "Het was zijn eerste verjaardag zonder Bibian. Alle kinderen waren dolblij voor hem.”

De directe omgeving van het stel was blij met de liefde die was ontstaan. "Maar volgens de buitenwereld ging het allemaal te snel", aldus Luiten. Slechts zes maanden na het overlijden van Bibian had Edwin al een nieuwe relatie. "Het interesseerde ons niet. Wat belangrijk is, is de mening van de kinderen van Edwin en Bibian. En die waren er wél blij mee. Julian, de zoon Bibian, gaf Edwin zelfs weg op onze bruiloft. Dat was zo’n bijzonder moment."

Het koppel trouwde in juli 2024. De 42-jarige Luiten heeft zelf ook twee kinderen van 18 en 9.