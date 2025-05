Kjeld Nuis deelt aangrijpend en inspirerend verhaal van overleden topsporter: 'Steek je hoofd lekker in het zand'

Topschaatser Kjeld Nuis heeft op sociale media aandacht besteedt aan het inspirerende verhaal van Bibian Mentel. De paralympisch snowboardkampioene overleed in 2021. Ze richtte een eigen foundation op, die zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen met een lichamelijke uitdaging.

Via die organisatie worden de levenslessen van Mentel nog steeds verteld. Schaatser Kjeld Nuis deelt een daarvan in zijn Instagram Story. De snowboardster kreeg vaak de vraag hoe ze omging met haar ziekte en de naderende dood. Mentel kreeg op 27-jarige leeftijd de diagnose botkanker en werd in totaal vijftien keer door symptonen van de ziekte getroffen. Ze overleed uiteindelijk op 48-jarige leeftijd aan gevolgen van de ziekte.

"Wat voor mij werkt heeft mijn man thuis betiteld als ‘Struisvogels zijn zo gek nog niet’", vertelde de wintersporter ooit. "Ik kies er bewust voor om me geen zorgen te maken en te genieten van elke dag. Dus de dood? Die is er wel, maar niet op schoot. Want daar zitten nog heel veel leuke plannen."

"Natuurlijk maak ik me soms zorgen. Maar ik weet ook dat zorgen maken nog nooit iets heeft opgelost, en dat zorgen maken zeker mijn kanker niet gaat genezen", aldus de levensles van Mentel die door haar foundation wordt toegelicht. "Dus in plaats van nutteloos zorgen maken zou ik zeggen: steek je hoofd regelmatig lekker in het zand en geniet van de dingen die wel goed gaan.” ⁠

Olympisch schaatsseizoen

Nuis geeft de woorden door aan zijn eigen volgers en zet een hartje bij het bericht. Hij is zelf in voorbereiding op het komende schaatsseizoen met de Olympische Winterspelen in Milaan. Het zijn de derde Spelen voor de 35-jarige, nadat hij al drie gouden medailles binnensleepte in China en Zuid-Korea.

Mentel won in haar carrière drie keer paralympisch goud: op de snowboardcross in 2014 en 2018 en in dat laatste jaar ook nog op de banked slalom.