Ex-topvoetballer Wesley Sneijder mist Yolanthe Cabau nog steeds: 'De gelukkigste periode van mijn leven'

Wesley Sneijder heeft een boekje opengedaan over zijn liefdesleven. Na zijn huwelijk met Yolanthe Cabau, dat in 2019 strandde, maakte hij bekend dat hij een nieuwe vriendin heeft. Toch zegt hij zijn ex nog steeds te missen.

De oud-profvoetballer blikt de podcast Leergeld, die vanaf donderdag te beluisteren is, uitgebreid terug op zijn relatie met Yolanthe Cabau. Hij was tussen 2010 en 2019 getrouwd met haar en noemt deze periode 'de gelukkigste periode in zijn leven'.

"Ik ging trouwen, het Nederlands elftal ging in 2010 naar het WK, dat werd een fantastisch toernooi", aldus de oud-topvoetballer. Over de breuk is Sneijder kort in de podcast: "shit happens".

Hij zegt Cabau, met wie hij een zoon heeft, nog steeds te missen: "We waren niet alleen samen, we waren ook vrienden van elkaar. Maar ik spreek haar elke dag. Met die kleine erbij en het is altijd leuk." De actrice en onderneemster liet eerder al weten dat ze samen met zoon Xess Xava iedere dag met Sneijder belt.

Gastendoekjes

Sneijder haalt ook de vorige relatie van Cabau aan, met zanger Jan Smit. Deze relatie ging stuk nadat Cabau werd gesignaleerd terwijl zij in een parkeergarage stond te zoenen met Sneijder. Gerda, de moeder van Jan Smit, gaf daarna een veelbesproken interview waarin zij Cabau ervan beschuldigde de gastendoekjes en de blender te hebben meegenomen. "Ja, die had ik in mijn kast liggen", verklapt Sneijder in de podcast.

Nieuwe vriendin

Over zijn nieuwe vriendin wil Sneijder niets zeggen. De 134-voudig Oranje-international maakte onlangs bekend dat hij samen is met de 23-jarige Romy Lukassen. "Ik wil nu privé en zakelijke dingen gescheiden houden. En dat gaat niemand wat aan." Zijn nieuwe vriendin heeft dit besluit maar te accepteren, aldus de voormalige voetballer.

Sneijder hoopt dan ook minder in de schijnwerpers te staan. Hij zou "alles inleveren om anoniem te zijn." "Ik zit niet meer te wachten op roem of applaus. Dat heb ik allemaal al gehad, ik heb ze al op de banken zien staan voor me." Hij noemt zichzelf vooral een "heel simpel mens".

Homoseksualiteit

De oud-middenvelder heeft het ook over homoseksualiteit in het voetbal en het feit dat er nog geen Nederlandse sterspelers openlijk gay zijn. "In Nederland is daar toch alle ruimte voor", aldus Sneijder. Hij denkt "dat vooral de reacties in het stadion van het publiek van de tegenpartij moeilijk zullen zijn. Maar in de kleedkamer niet. Als er in mijn periode iemand naast me had gezeten die gay was, so be it. Als hij maar van me afblijft."