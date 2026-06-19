Joep Schreuder is niet alleen in Nederland beroemd. Ook in de Verenigde Staten is de NOS-verslaggever inmiddels een bekend gezicht. Die status zette Schreuder nog eens kracht bij door een bezoek op de Amerikaanse tv, waarbij hij iedereen op Snollebollekes liet dansen.

Schreuder is namens de NOS in de Verenigde Staten om daar reportages te maken voor het Nederlands elftal. De goedlachse verslaggever reist al jaren de hele wereld over om verslag te doen van de grootste sportevenementen. Daarom is Schreuder in veel landen inmiddels een bekend gezicht. Zo ook in de Verenigde Staten. De verslaggever donderdag te gast op de Amerikaanse televisie.

De zestigjarige Schreuder schoof aan bij de bekende metereologe Katie Sengele voor haar programma 'Weervoorspellen met vrienden'. De NOS-verslaggever en de Amerikaanse bespraken samen het weer voor de tweede groepswedstrijd van Oranje tegen Zweden. Schreuder en Sengele kwamen al snel tot de conclusie dat het warm zal worden in speelstad Houston in de staat Texas. De wedstrijd wordt om 19:00 uur Nederlandse tijd gespeeld.

Snollebollekes met Joep Schreuder

Na de uitzending was het tijd voor nog een typische Nederlandse dans. Schreuder zette het nummer Links/Rechts van Snollebollekes op. Een nummer dat elke Oranjemars wel voorbij komt op het WK. Schreuder kreeg zelfs iedereen in de studio zo ver om ook daadwerkelijk van links naar rechts te gaan zoals in het liedje. "Wanneer een Nederlandse verslaggever de studio komt bezoeken. Precies op tijd voor Nederland - Zweden", zette Sengele bij de hilarische video.

De in Breda geboren Schreuder was al actief tijdens de eindtoernooien in Zuid-Afrika (2010), Oekraïne/Polen (2012), Brazilië (2014), Frankrijk (2016) en 2022 (Qatar). Ook op de EK-finale in 2024 stond de verslaggever op het veld en toen kwam hij ineens in beeld bij miljoenen Engelsen. Na de verloren finale kwam door een technische fout niet het interview met ex-bondscoach Gareth Southgate in beeld, maar het interview van Schreuder met de Spaanse spits Alvaro Morata.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover