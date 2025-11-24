José Mourinho is weer terug in Nederland. Dat is haast geen nieuws meer, gezien hoe vaak hij in het land is, maar het zorgt wel altijd voor mooie onderonsjes. Zo was hij nu ook weer in voor een grapje met Joep Schreuder, de verslaggever van de NOS die hij een warm hart toedraagt. "Ik dacht dat je in Rotterdam zou zijn", lacht hij.

José Mourinho moest eerst door een taai vragenvuur van de Portugese pers heen. Aangezien zij vooral geïnteresseerd waren in de wedstrijd hiervoor, werd Mourinho een beetje pissig. “Heeft er niemand iets te zeggen over de aanstaande wedstrijd?”, riep de persman geërgerd. Wat volgde was een waslijst aan vragen over individuele spelers. “Grim wil natuurlijk weten hoe we spelen", was zijn antwoord als er over spelers werd gevraagd.

Nederlandse pers

Hij kreeg pas een lach op zijn gezicht toen de Nederlandse pers aan het woord kwam, met name Joep Schreuder. Hij gaf de Nederlandse verslaggever van de NOS bij aankomst al een dikke handdruk en had een klein onderonsje. Schreuder vroeg naar zijn goede statistieken tegen Nederlandse ploegen. "Ik wist dat je dit ging vragen", lachte Mourinho. "Maar het is helaas niet waar", zegt hij vervolgens serieus.

'Heb je Ajax gezien?'

Dan krijgt hij de vraag of Benfica niet gewoon makkelijk moet winnen van dit Ajax. "Ik heb gezien hoe Ajax speelt, we zullen zien of het zo makkelijk wordt. Ze hebben goede spelers, de coach kent hen goed. Ik luisterde zijn persco en merkte dat hij principes goed doorheeft, hij weet wat er beter moet."

Vervolgens kwam de filosoof in Mourinho ook om de hoek kijken. Op de vraag wat de grootste uitdaging voor Ajax zou zijn, reageerde hij waar menig filosoof trots op zou zijn. "Je hebt willen winnen, en je hebt moeten winnen. Dat is iets anders. Voor mij is het moeilijk, ik zeg altijd dat ik moet winnen. Dat is de grootste uitdaging. Maar je kan niet alleen met je hart spelen, ook met je hoofd."

Geschiedenis

Toch sloot Mourinho op mooie wijze af. Hij is er niet mee bezig dat hij in de geschiedenis veel van Ajax won, vertelde hij. "Ik ben geboren in 1963 dus je kan bedenken dat ik als kind veel respect voor Ajax heb opgebouwd." Dinsdagavond neemt hij het op tegen die ploeg waar hij zoveel respect voor heeft en al vaker van won met Real Madrid en Manchester United. Beide ploegen hebben momenteel nog 0 punten in de Champions League. Een belangrijk duel dus.

