Geniaal: Joep Schreuder door schakelfout plots te zien op BBC tijdens interview met Gareth Southgate

Na de verloren EK-finale zat het Engelse volk natuurlijk te wachten op een interview met de manager Gareth Southgate. Daar moesten de fans even op wachten, want door een schakelfout kwam tijdens het interview met Southgate, ineens onze eigen Joep Schreuder in beeld.

Southgate kwam bij BBC aan het woord, alvorens zijn interview na een aantal zinnen werd afgebroken. Door een fout bij de regie werd niet het restant van het Engelse interview getoond, maar een kort gedeelte van de Nederlander Joep Schreuder. Hij interviewde Alvaro Morata in het Spaans na het winnen van de EK-finale. Het zorgde voor veel reactie van Nederlanders via social media, die wel konden lachen om de fout en de zendtijd die Schreuder kreeg op de Engelse televisie.

Heel Engeland zit klaar voor de eerste reactie van Southgate na de verloren finale, maar krijgt vervolgens Joep Schreuder met Morata voorgeschoteld 😂#spaeng pic.twitter.com/mWTNuvOlGm — Martijn de Groot (@DeGrootMartijn) July 14, 2024

In de Engelse studio zaten onder andere Gary Lineker en Micah Richards. Eerstgenoemde was direct scherp en had een goede reactie op de schakelfout van de regie. 'Oh, we zijn in beeld! We waren even aan het kletsen. Dat was een kort interview, haha. We hadden een klein probleempje', vertelt de oud-speler van de Engelsen die tegenwoordig presentator is bij het programma Match of the Day.

Ook de kijkers op social media konden wel lachen om Schreuder die ineens in beeld kwam bij de Engelse TV-zender. 'De Engelse natie zit klaar voor de reactie van Southgate en zit plots naar Joep Schreuder te kijken die Morata interviewt in het Spaans. Wat een avond', luidde een van de reacties via X. Uiteindelijk konden de analisten bij de BBC en de Engelse fans er ook om lachen, maar een tikkeltje kolderiek was het wel.

