In het leven van bokser en content creator Jake Paul vindt er in een weekje zoveel plaats dat de Amerikaan het amper nog kan samenvatten. Op zijn socials heeft hij toch een poging gedaan en daarin is een grote rol weggelegd voor Jutta Leerdam, zijn verloofde.

Paul begint en eindigt zijn fotoreeks met een gezamenlijke foto waarop hij en topschaatsster Leerdam in een opmerkelijke pose te bewonderen zijn. Op de openingsfoto wandelen ze op straat en is Paul op de rug van de oersterke Westlandse gesprongen. Lachend blikken ze richting de cameralens.

De slotfoto is een soort kopie van dat eerste tafereel. Alweer is Paul in de armen gesprongen van zijn Nederlandse geliefde, ditmaal terwijl ze in een soort feesttent staan. De Amerikaanse influencer krult zijn armen en benen om de olympisch schaatskampioene op de 1000 meter heen.

'Houden van Jutta Leerdam'

Wat er dan te zien is op de foto's tussen deze uiteinden in? Dat legt Paul uit in het bijschrift op Instagram. "Twee gekke weken", zo schrijft hij. "Gevechten in New York. Houden van Jutta Leerdam. Sprongen met een Dodge Ram op mijn ranch. Surfen met Noah Flegel. Een conferentie met andere content creators. En een conferentie met goede vrienden in de technologische industrie. Ik heb een zeevliegtuig betreden. En nog meer houden van Jut."

Celebrities

Leerdam is evenals Paul zeer aanwezig op de socials. Zaterdag gaf zij onder meer op TikTok een update over haar belevenissen en gevoelens. De 27-jarige topschaatsster deelde een video met haar volgers, waarin ze een inkijkje geeft in haar leven. En dat is iets waar veel mensen alleen maar van kunnen dromen. Het toont andermaal aan dat Leerdam toch echt tot de wereldberoemde celebrities behoort.