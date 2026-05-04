Jutta Leerdam is als topschaatsster een inspiratiebron voor een hoop jonge meiden en jongens in Nederland. Toch kijken ook oudere vrouwen naar haar op, zoals haar bekende schoonmoeder.

Leerdam heeft inmiddels al ruim drie jaar een relatie met de wereldberoemde Amerikaanse bokser en influencer Jake Paul. Het stel is zelfs verloofd. Ook de moeder van Paul, Pam Stepnick, de schoonmoeder van Leerdam, gaat de spotlights niet uit de weg. Op haar sociale media-kanalen deelt ze hoe het is om moeder te zijn van twee bekende zoons. Jake's broer Logan heeft namelijk ook miljoenen volgers.

'Goed idee!'

Op haar Instagram houdt Stepnick zich ook bezig met fitness. De 62-jarige Amerikaanse laat haar volgers zien hoe ze haar lichaam fit houd. Daarbij krijgt ze ook hulp van haar schoondochter, zo is te zien en horen in een van de laatste Instagramverhalen van Stepnick.

"Terug naar de kont", begint de Amerikaanse, doelend op welke spier ze gaat trainen. "Gisteren maakte ik een video waarin ik hip-ups deed. Daarna kwam Jutta (Leerdam, red.) naar mij toe en vertelde dat ik de oefening ook andersom kan doen. En ik dacht: goed idee!" Vervolgens voert Stepnick de oefening uit waar Leerdam haar over getipt had en legt ze zelf aan haar honderdduizenden volgers uit hoe deze moet. De moeder van Paul is enorm enthousiast over de oefening. "Ik voel het echt in mijn abs (buikspieren, red.). Bedankt Jutta!", zo sluit ze af.

Gouden Olympische Spelen

Leerdam is dan ook niet de minste waar je sportoefeningen van kan aannemen. De 27-jarige topschaatsster pakte afgelopen winter namelijk de gouden medaille op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Daarnaast veroverde ze daar ook het zilver op de 500 meter. Ten slotte werd Leerdam tijdens haar loopbaan ook nog eens zevenmaal wereldkampioen.

Hoe haar nieuwe seizoen eruit gaat zien, is nog niet bekend. Ze heeft met Paul al meermaals door laten schemeren dat ze na haar olympische titel wellicht al snel wil proberen een gezin te stichten samen. Momenteel geniet ze in ieder geval nog van haar vakantie.