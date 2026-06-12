Yolanthe Cabau (41) heeft als actrice een bijzondere rol aangenomen. De voormalige vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder speelt in een zogeheten verticale film. Ook blijkt het verhaal een pikant tintje te hebben.

Cabau is op diverse vlakken actief, en met succes. Ze is een model, influencer, ondernemer en heeft ook een stichting: Free a Girl. Bovendien timmert ze dus aan de weg met haar acteercarrière. Ze nam een rol aan in de film Doing her Dirty.

Verticale film

Die film is te zien via het platform DramaBox. Het is een zogeheten verticale film. Dat betekent dat het beeldformaat geschikt is om naar te kijken via een mobiele telefoon. Dat past bij hoe veel mensen tegenwoordig video's bekijken, via bijvoorbeld TikTok en Instagram. Cabau speelt een lesbische vrouw in Doing her Dirty.

Op Instagram schrijft ze: "Toen ik voor het eerst hoorde over verticale films en hoe ongelooflijk populair ze wereldwijd aan het worden zijn, was ik oprecht nieuwsgierig. Waarom kijken honderden miljoenen mensen ernaar? Wat maakt dit nieuwe format zo spannend? En wat betekent het voor de toekomst van storytelling? Dus toen ze me castten voor de hoofdrol in deze nieuwe film, met zo’n sterk script en een compleet nieuwe manier van maken, dacht ik… laten we dit avontuur aangaan."

Liefde en verraad

Ze legt verder uit: "Voor mij gaat acteren niet alleen over doen wat ik al weet. Het gaat erom nieuwe werelden te betreden, mezelf uit te dagen en open te staan voor de richting waarin deze industrie zich ontwikkelt." Ze vat de film samen als: "Een verhaal vol verraad, liefde, manipulatie, gevaar en maffiadrama… precies het soort personageontwikkeling waar ik graag in duik."

Prijs

Cabau heeft onlangs in Washington de Ambassadeursprijs gekregen van The Netherland-America Foundation (NAF) voor haar inzet met haar stichting Free a Girl. Op Instagram deelt de 41-jarige Cabau haar dankbaarheid voor de prijs.

De actrice kon zelf niet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen vanwege opnames voor haar nieuwe film. Op Instagram schrijft ze dat "deze erkenning niet alleen een persoonlijke eer is, maar ook een mooie herinnering waarom ik achttien jaar geleden begon met Free a Girl. En waarom ik nooit zal stoppen met vechten voor kinderen in nood." De prijs werd in ontvangst genomen door Lara Lessing, de directeur van Free a Girl USA.

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