De Oranje-spelers werkten de afgelopen maanden toe naar het allergrootste WK ooit. Iedereen kent daarin zijn eigen route richting het eindtoernooi. Dat gold twaalf jaar geleden ook voor Sneijder, die door bondscoach Louis van Gaal flink achter zijn vodden werd gezeten. "Van Gaal moest een zondebok hebben", stelt de recordinternational van het Nederlands elftal.

Sneijder zat in een lastige fase van zijn carrière. Na het mislukte EK van 2012 kampte Sneijder met een gebrek aan fitheid en had hij volgens critici de nodige kilo’s te veel. Van Gaal maakte er geen geheim van dat de voormalig speler van Ajax, Real Madrid en Internazionale alleen mee zou gaan naar het WK in Brazilië als hij topfit was. De bondscoach nam harde maatregelen.

Harde maatregelen voor Sneijder

Sneijder verloor zijn aanvoerdersband en werd meerdere keren buiten de selectie gelaten. De boodschap van Van Gaal was duidelijk: alleen een fitte Sneijder had nog toekomst bij Oranje. Dat kwam hard aan bij de spelmaker, maar hij besloot alles op alles te zetten om zijn droom levend te houden. Tijdens zijn vakantie bleef Sneijder doortrainen en kwam hij fysiek volledig terug.

Bij Galatasaray liet hij in de slotfase van het seizoen al zien dat hij weer dichter bij zijn oude niveau kwam. Van Gaal merkte dat ook. De bondscoach was onder de indruk van de fitheid waarmee Sneijder zich meldde bij Oranje. Uiteindelijk speelde hij op het WK liefst zes wedstrijden, waarvan hij er vijf volledig uitspeelde. Daar zaten zelfs twee verlengingen tussen. Pas vóór de troostfinale moest Sneijder afhaken door een spierblessure.

Gemengde gevoelens bij Sneijder

Twaalf jaar later kijkt de recordinternational met gemengde gevoelens terug op die periode. In de podcast Wes & Raf vertelt Sneijder openhartig over de harde aanpak van Van Gaal. "Het was een lange weg", vertelt Sneijder. "Van Gaal had gelijk, maar ik werd écht geslacht en iedereen moest dat horen. Hij moest een zondebok hebben. Prima, dat nam ik ook op de koop toe want ik had één missie: mee naar Brazilië."

De oud-international ging vervolgens volledig mee in het plan van Van Gaal. “Ik ben toen keihard gaan trainen. Op een gegeven moment kwam ik weer in een periode terecht dat ik wel wedstrijdfit werd. Toen wist ik ook dat ik weer opgeroepen zou worden.” Tijdens een trainingskamp in Portugal volgde nog één ultieme test. “Daar kwamen cijfertjes uit... Ze waren zó goed dat hij het niet geloofde. Hij zei: je moet het nog een keer doen."

Herkansing met succes

Sneijder slaagde opnieuw glansrijk. "Toen wist ik: dit wordt zwaar, maar ik ben er volle bak in meegegaan en heb geluisterd. Die goal tegen Mexico (in de achtste finale, red.) was wel even lekker", lacht de oud-topvoetballer. Na het succesvolle WK, waarop Oranje beslag legde op de derde plaats, vond Sneijder alles wel best.

"Ik hoefde niet meer te eten met iedereen, daar had ik weinig trek in. Voordat Van Gaal ging speechen, ben ik weggegaan en toen was het ook afgesloten”, aldus Sneijder, die Oranje de daaropvolgende jaren niet op een eindtoernooi zag. Uiteindelijk speelde hij zijn laatste interland in 2018.

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