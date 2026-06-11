Het leven van Niels Wennemars staat de laatste tijd behoorlijk op zijn kop. Nadat hij internationaal nieuws werd door zijn deelname aan de befaamde kaasrolwedstrijd, maakte de zoon van schaatsicoon Erben diverse uitstapjes. Op de bijzondere laatste weken kijkt Niels met veel plezier terug.

Als bekende influencer moet je natuurlijk unieke dingen doen om je te onderscheiden van de legio concurrenten die er zijn. Daardoor besloot Niels Wennemars deel te nemen aan de beruchte kaasrolwedstrijd in Engeland. Dat hij die ook nog eens winnend afsloot, leidde tot veel lof van tal van volgers en vrienden. Wel kostte die race hem naar eigen zeggen 'bloed, zweet en een hoop gezeik'. Ook zijn interviews met de BBC en diverse Nederlandse talkshows leverden hem een boel nieuwe aandacht op.

Bijzondere periode

Daardoor mocht de jongste Wennemars-telg ook opdraven bij het grootste golftoernooi van Nederland, de KLM Open. Daar nam hij deel aan een uitdaging tegen een progolfer. Dat was voor de 21-jarige Niels echter iets lastiger dan hij vooraf had verwacht. Hij verloor vrij kansloos, maar kijkt desondanks met veel plezier terug op een zeer geslaagde periode.

Op Instagram deelt de zoon van oud-schaatser Erben een terugblik op de afgelopen tijd. "Bijzonder aan het genieten van wat ik op dit moment aan het doen ben… DANK JULLIE WEL. We gaan gas geven!", schrijft hij als onderschrift bij de foto's. Daarop vallen al zijn bijzondere uitstapjes van de laatste tijd te zien, zoals het golfen, de race en andere leuke zaken. Bovendien lijkt hij te hinten op nieuwe uitdagingen die hij aan zal gaan.

Influencer

Net als zijn familie, met vader Erben en zijn schaatsende broer Joep, is ook Niels niet vies van een sportieve uitdaging. Onder andere het scheuren op zijn Yamaha kan natuurlijk niet ontbreken. De status van Wennemars als influencer zit de laatste tijd behoorlijk in de lift. In navolging van zijn bekende ouders en broers kon Niels natuurlijk niet achterblijven.

Voor de Olympische Spelen van begin dit jaar was hij nog niet al te bekend. Inmiddels heeft de jonge Wennemars al een hele schare aan volgers opgebouwd. Op Instagram heeft hij ruim 143 duizend volgers. Op TikTok doet hij het ook goed met ruim 81 duizend volgers.

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