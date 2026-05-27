Niels Wennemars is de man van het moment. De zoon van schaatsicoon Erben en het jongere broertje van Team Essent-rijder Joep beleefde deze week een 'magisch' sportavontuur. Bij thuiskomt in Nederland kon Wennemars amper bevatten wat hem is overkomen.

De jongste Wennemars is net als zijn vader en oudere broer een fanatiek sporter. Toch ligt zijn toekomst niet in het schaatsen, zoals zijn familieleden. Wennemars is influencer met 144 duizend volgers op Instagram en 80.000 op TikTok. "Ik hoop van sociale media helemaal mijn werk te maken. Ik wil mensen aan het lachen maken en de reacties zijn nu goed. Ik heb een gok genomen, maar wil het proberen", zei Wennemars eerder nadat hij gestopt was met zijn studie.

Kaasrolrace

Wennemars deelt allerlei filmpjes op zijn sociale media. Van zijn reis naar de afgelopen Winterspelen, waar zijn broer Joep en schoonzus Suzanne Schulting in actie kwamen, tot zijn sportavonturen. De 21-jarige geboren Zwollenaar is net als zijn vader dol op Hyrox en doet ook geregeld mee aan wedstrijden. Maar deze week toog Wennemars naar Engeland voor een wel heel bijzondere race.

Hij trok naar Engeland om mee te doen aan de beruchte kaasrolwedstrijd op de steile Coopers Hill in Blockworth. Tot zijn eigen verbazing won hij daar ook nog. Wennemars had de tactiek om zich op één punt te focussen. "Vanaf daar was het gewoon overleven", vertelde hij aan RTL. "Ik hou wel van extreme sporten, dus dit sloot perfect aan. Mijn algoritme heeft ervoor gezorgd dat ik mee wilde doen."

Prestatie Niels Wennemars groot nieuws in Nederland

De winnende Wennemars werd groot nieuws in Nederland en Engeland. Zo moest hij onder andere de BBC te woord staan en schoof hij dinsdagavond aan bij RTL Tonight. Maar dat bleef het niet bij voor de zoon van schaatsicoon Erben. Donderdag viel hem iets op toen hij terugkeerde op zijn geboortegrond.

"We zijn weer terug in het verre oosten, in het oh zo mooie Zwolle. Het was een magisch avontuur", vertelde Wennemars op een video die hij op Instagram Story deelde. Daarbij was te zien hoe hij een pakketje wegbracht naar een pakketpunt. Daar stuitte hij op enkele kranten, waarbij hij op de cover stond. "Moet je kijken wat ik hier zie: voorpagina van De Telegraaf, van De Stentor zelfs. Twee voorpagina's gehaald jongens, pff", besloot Wennemars, die het zelf amper leek te geloven wat hij heeft losgemaakt in Nederland.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover