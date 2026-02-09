Waar Joep Wennemars zich momenteel opmaakt voor de Olympische Winterspelen in Milaan, is zijn broertje Niels druk bezig met andere zaken. Hij heeft afgelopen weekend namelijk zijn jongensdroom uit laten komen.

Veel jongens droomden er vroeger van om profvoetballer, politieagent of brandweerman te worden. Niels Wennemars, de zoon van schaatsicoon Erben Wennemars, had echter een heel andere jongensdroom - en die is afgelopen weekend eindelijk uitgekomen. Op Instagram deelt Wennemars een opvallende video. "Een jongensdroom", schrijft hij erbij.

De boom in

"Dag jongens, ik ging een dagje de bomen in met de helden van de boomverzorging", zo begint Wennemars zijn video, die daarna wordt vervolgd met harde rockmuziek en takken die naar beneden vallen. "HOLY FUCK", schreeuwt de zoon van het schaatsicoon uit.

Vervolgens is te zien hoe hij zelf ook de boom in klimt en een kettingzaag in de takken zet. "Ik weet niet wat ik meemaak. Dit geeft je wel echt het gevoel van leven", zo beschrijft Wennemars.

De boom inklimmen om deze vervolgens te zagen was echter nog niet zo makkelijk voor hem. "Dit is echt afzien. het is net topsport", zo beschrijft hij. "Ik heb echt zo veel respect voor jullie", vertelt hij vervolgens aan de mannen van de boomverzorging.

Olympische Winterspelen

Terwijl Niels druk in de weer was met de kettingzaag, hield zijn broer Joep zich met heel andere zaken bezig. Hij maakt zich namelijk op voor de Olympische Winterspelen in Milaan, waar hij in actie komt op de 500, 1000 en 1500 meter. Aanstaande woensdag staat zijn eerste race op de planning, namelijk de 1000 meter.

Vader Erben weet al hoe het is om op de Winterspelen te schaatsen. Tijdens de Spelen van 2006 in Turijn veroverde hij twee bronzen medailles: één op de 1000 meter en één op de ploegachtervolging.