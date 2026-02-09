Een flinke medailleoogst voor TeamNL tijdens deze week van de Olympische Winterspelen? Het zou zomaar kunnen in het schaatsen en shorttrack. Een overzicht van de belangrijkste kanshebbers op eremetaal, die je live in actie zet op Eurosport en HBO Max.

Jutta Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting kunnen de week uitstekend beginnen. De ogen zijn tijdens de 1000m op hen gericht, op maandag 9 februari (vanaf 17.30 uur). Krijgt Jorien ter Mors (olympisch kampioen in 2018) een opvolger?

Kok, de snelste tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), en regerend wereldkampioen Leerdam behoren tot de topfavorieten. Leerdam, die nog onderuitging tijdens het OKT, won vier jaar geleden al olympisch zilver. Wie beschikt over stalen zenuwen?

Beide atleten schaatsen op zondag 15 februari (vanaf 17.03 uur) ook op de 500m. Kok is drievoudig wereldkampioen én wereldrecordhoudster op deze afstand en lijkt niet te stoppen. Of zorgen Leerdam en Anna Boersma voor een daverende verrassing in Milaan?

Wie klopt favoriet Jordan: Jenning, Joep of Kjeld?

Jenning de Boo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis zijn op de 1000 meter (woensdag 11 februari, vanaf 18.30 uur) misschien niet de topfavoriet om olympisch kampioen te worden, maar zeker kanshebbers voor een podiumplek. Jordan Stolz is het wonderkind op twee ijzers en de wereldrecordhouder op deze afstand. Maar hij blijkt te kloppen. Wennemars won verrassend de wereldtitel, De Boo pakte het zilver voor Stolz. Vlak ook Nuis niet uit. Hij weet wat nodig is om olympisch kampioen te worden en won op de 1000m goud in 2018 in Pyeongchang. Spektakel gegarandeerd.

Dat belooft ook de 500m, de afstand die De Boo, Wennemars en Sebas Diniz schaatsen op zaterdag 14 februari (vanaf 16.00 uur). Ook hier is Stolz de topfavoriet, maar De Boo is de regerend wereldkampioen op deze afstand. De laatste Nederlandse olympisch kampioen: Michel Mulder, in 2014 in Sotsji. Gaat het goud naar TeamNL?

Nu wél goud voor Kimberley Bos?

In 2018 werd ze als debutant achtste en vier jaar geleden pakte ze het brons. Zit er dit jaar een gouden medaille in voor Kimberley Bos? De skeletonster behoort tegenwoordig tot de wereldtop en is absoluut een kanshebber. Heat 1 en 2 zijn op vrijdag 13 februari (16.00 uur en 17.48 uur), een dag later weet ze na heat 3 (18.00 uur) en 4 (19.44 uur) of ze op het podium staat. Gaat het haar lukken?

Volop kansen op een shorttrackmedaille

Xandra Velzeboer en Jens van ’t Wout zijn de absolute shorttracktoppers van TeamNL en grootste kanshebbers op een medaille. Velzeboer komt met zus Michelle en Selma Poutsma voor het eerst in actie tijdens de kwalificaties van de 500m (dinsdag 10 februari, vanaf 10.30 uur). De finales zijn op donderdag 12 februari (vanaf 20.15 uur).

Op zaterdag 14 februari (vanaf 20.59 uur) zijn de kwalificaties voor de 1000m met ook de zussen Velzeboer en Poutsma. Die dag (22.00 uur) rijden de vrouwen ook de halve finales van de ploegenachtervolging.

Voor vlaggendrager Van ’t Wout beginnen de Winterspelen met de kwalificaties op de 1000m (dinsdag 10 februari, vanaf 11.08 uur). Ook Teun Boer rijdt deze afstand. Twee dagen later volgt het slotstuk met de kwartfinales, halve finales én finale (donderdag 12 februari vanaf 20.29 uur).

Op zaterdag 14 februari op de 1500m ligt de volgende medaille voor TeamNL voor het oprapen, met Van ’t Wout, Friso Emons en Itzhak de Laat. Op deze afstand staan direct de kwartfinales (20.15 uur), halve finales (21.44 uur) en finale (22.34 uur) geprogrammeerd.

Vergeet ook de medaillekans op de gemengde aflossing niet te kijken. De kwartfinales, halve finales en finale zijn op dinsdag 10 februari (11.53 uur – 12.56 uur) te zien.

Vierde olympische medaille Bergsma?

Nederland snakt naar olympisch goud op de tien kilometer (vrijdag 13 februari, 16.00 uur). Jorrit Bergsma was de laatste kampioen op deze afstand. De routinier veroverde al drie olympische medailles. Komt daar een vierde bij op zijn veertigste?

Snelheidsduivels en sierlijkheid op de ijsbaan

Hier worden de medailles nog niet verdeeld, maar dit is zeker het kijken waard: de heats van Kimberley Bos (skeleton, vrijdag 13 februari vanaf 16.00 uur en zaterdag 14 februari vanaf 18.00 uur), de snowboardcross van Glenn de Blois (donderdag 12 februari vanaf 10.00 uur) en de korte kür met Daria Danilova en Michel Tsiba, het eerste Nederlandse kunstrijpaar op de Winterspelen dat zondag 15 februari (vanaf 19.45 uur) debuteert. Mis niets op Eurosport en HBO Max.

Het volledige programma van TeamNL deze week

Maandag 9 februari

Maandag 9 februari, 17.30 uur – 19.20 uur: 1000m schaatsen met Jutta Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting

Maandag 9 februari, 19.30 uur – 21.05 uur: snowboarden big air finale met eventueel Melissa Peperkamp en Romy van Vreden

Dinsdag 10 februari

10.30 uur: series shorttrack 500m vrouwen met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma

11.08 uur: series shorttrack 1000m mannen met Jens van ’t Wout en Teun Boer

11.53 uur: kwartfinales shorttrack mixed relay met Nederland

12.23 uur: halve finales shorttrack mixed relay met mogelijk Nederland

12.56 uur: finale shorttrack mixed relay met mogelijk Nederland

Woensdag 11 februari

Woensdag 11 februari, 18.30 uur – 20.00 uur: schaatsen 1000m mannen met Jenning de Boo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis

Donderdag 12 februari

10.00 uur: kwalificaties snowboardcross mannen met Glenn de Blois

13.45 uur: achtste finales snowboardcross mannen met mogelijk Glenn de Blois

14.18 uur: kwartfinales snowboardcross mannen met mogelijk Glenn de Blois

14.39 uur: halve finales snowboardcross mannen met mogelijk Glenn de Blois

14.56 uur: finale snowboardcross mannen met mogelijk Glenn de Blois

16.30 uur: schaatsen 5000m vrouwen met Merel Conijn en Bente Kerkhoff

20.15 uur: kwartfinales shorttrack 500m vrouwen met mogelijk Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma

20.29 uur: kwartfinales shorttrack 1000m mannen met mogelijk Jens van ’t Wout en Teun Boer

20.58 uur: halve finales shorttrack 500m vrouwen met mogelijk Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma

21.05 uur: halve finales shorttrack 1000m mannen met mogelijk Jens van ’t Wout en Teun Boer

21.31 uur: finale shorttrack 500m vrouwen met mogelijk Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma

21.43 uur: finale shorttrack 1000m mannen met mogelijk Jens van ’t Wout en Teun Boer

Vrijdag 13 februari

16.00 uur: schaatsen 10.000m mannen met Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt

16.00 uur: skeleton vrouwen heat 1 met Kimberley Bos

17.48 uur: skeleton vrouwen heat 2 met Kimberley Bos

Zaterdag 14 februari

16.00 uur: kwartfinales schaatsen ploegenachtervolging vrouwen met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud

17.00 uur: schaatsen 500m mannen Jenning de Boo, Sebas Diniz en Joep Wennemars

18.00 uur: skeleton vrouwen heat 3 met Kimberley Bos

19.44 uur: skeleton vrouwen heat 4 met Kimberley Bos

20.15 uur: kwartfinales shorttrack 1500m mannen met Jens van ’t Wout, Friso Emons en Itzhak de Laat

20.59 uur: series shorttrack 1.000 meter met in sowieso Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma

21.44 uur: halve finales shorttrack 1500m mannen met mogelijk Jens van ’t Wout, Friso Emons en Itzhak de Laat

22.00 uur: halve finales shorttrack 3000m relay vrouwen met Nederland

22.34 uur: finale shorttrack 1500m mannen met mogelijk Jens van ’t Wout, Friso Emons en Itzhak de Laat

Zondag 15 februari