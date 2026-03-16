De Nederlandse topatlete Anne Luijten (31) bewijst ijzersterk te zijn, want zelfs een zwangerschap weerhield haar er niet van om mee te doen aan een hardloopwedstrijd. Ze verbaasde vriend en vijand door ook nog eens als eerste te finishen.

Luijten kondigde begin dit jaar aan dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Hierdoor komt de Nederlandse kampioen op de marathon dit jaar niet in actie tijdens profwedstrijden. Het is ook nog maar de vraag of ze nog terugkeert als topsporter.

Buitengewone prestatie

Haar liefde voor hardlopen is in ieder geval nog niet weg bij Luijten. Zo was ze afgelopen zondag in Den Haag om haar broer aan te moedigen die daar de halve marathon ging rennen. Echter besloot de topatlete de nacht van te voren om zelf deel te nemen de vijf kilometer-wedstrijd in Den Haag.

Met een klein zwanger buikje verscheen Luijten een dag later aan de start. "Ik ga niet all-out", vertelde ze daar tegen Omroep West. Toch liet de topatlete, die in verwachting is, zien dat ze over een winnaarsmentaliteit beschikt. In een tijd van negentien minuten en twee seconden finishte ze als snelste vrouw.

Op Instagram blikt Luijten tevreden terug op haar race. "Ik had een tempo van 3:45 minuten per kilometer in mijn hoofd, maar ik liep uiteindelijk iets sneller en, belangrijker nog, ik had van begin tot eind een grote glimlach op mijn gezicht", zo schreef ze.

Hyrox

De hardloopwedstrijd is niet het eerste sportevenement waar Luijten aan deelneemt sinds haar zwangerschap. Eind januari deed de nummer vijftig van de afgelopen olympische marathon in Parijs mee aan een Hyrox. Samen met haar broer Tom completeerden ze het populaire sportevenement in een tijd van één uur en 42 seconden.

Luijten is een van de bekendste marathonloopsters van het land. De atlete werd in 2023, 2024 en in 2025 Nederlands kampioene op de marathon. In 2023 stapte de loopster uit Rijswijk ook nog in het huwelijksbootje met haar vriend Nick.