Anne Luijten kende een sportief jaar om niet snel te vergeten, met als hoogtepunt de nationale marathontitel. Maar nu wacht haar een mijlpaal die niets te maken heeft met tijden, klasseringen of medailles. De Nederlandse topatlete heeft bijzonder nieuws gedeeld met haar volgers dat haar leven ingrijpend gaat veranderen.

De 31-jarige Luijten liet haar volgers op sociale media meegenieten van het heugelijke nieuws. "We zijn erg enthousiast om met jullie te delen dat we een baby verwachten!", schreef ze vol blijdschap. Met een knipoog sprak ze over 'Ukkie', het kindje dat eind juni wordt verwacht. "We kunnen er niet blijer mee zijn."

Unieke Nederlandse marathontitel

Dat betekent dat de Nederlandse marathonkampioene de komende maanden niet meer aan de start zal verschijnen bij hardloopwedstrijden. In aanloop naar de zomer kiest ze tijdelijk voor een ander ritme dan dat van trainingsschema’s, lange duurlopen en wedstrijddagen.

Het nieuws volgt op een periode waarin Luijten juist sportief op haar best was. Half oktober kroonde ze zich in Amsterdam tot Nederlands kampioene op de marathon in een tijd van 2.28,28. Die prestatie kreeg achteraf een extra bijzonder tintje, omdat ze die leverde terwijl ze al zwanger was. Een maand eerder eindigde ze als zeventiende op de marathon tijdens de WK atletiek in Tokio.

'Ik kan hem niet dat kind laten baren'

Na haar titel in Amsterdam sprak Luijten al openlijk over de vragen die haar bezighielden richting de toekomst. Voor de camera van de NOS gaf ze toen aan dat ze niet wist hoeveel marathons ze nog in haar carrière zou lopen. Over het stichten van een gezin met haar man grapte ze: "Ik ben 31, ik ben geen man, hè. Als we een gezin willen, kan ik niet Nick dat kind laten baren."

Luijten was in 2024 ook actief op de Olympische Spelen en behoort al jaren tot de beste Nederlandse marathonloopsters. Wat het aanstaande moederschap betekent voor haar verdere sportieve loopbaan, laat ze voorlopig open. Eerst staat het nieuwe geluk centraal. Wat daarna volgt, zal ze stap voor stap bekijken.