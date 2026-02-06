De Olympische Winterspelen staan op het punt van beginnen en bieden twee weken volop spektakel. Tijdens het openingsweekend (6 t/m 8 februari) liggen er direct medaillekansen voor TeamNL. Dit mag je zeker niet missen op Eurosport en HBO Max.

San Siro, het iconische voetbalstadion van AC Milan en Internazionale, is vrijdag 6 februari (20.00 uur) de plek van de openingsceremonie van Milaan Cortina 2026. De Olympische Winterspelen worden in diverse plaatsen gehouden, waardoor ook op meerdere plekken in Noord-Italië ceremonies en atletenparades zijn.

Daarom draagt skeletonster Kimberley Bos de Nederlandse vlag in Cortina en shorttracker Jens van ’t Wout in Milaan. Ook zal er voor het eerst in de geschiedenis van de Winterspelen op twee locaties een olympische vlammen worden ontstoken: Arco della Pace, een iconisch monument in Milaan, en Piazza Dibona, het kloppende hart van Cortina d’Ampezzo.

Tijdens de show treden ook vijfvoudig Grammy Award-winnares Mariah Carey, de Italiaanse tenor Andrea Bocelli en Golden Globe-winnares Laura Pausini op.

Na wereldtitel ook olympisch goud voor Beune?

Tot zover het showgehalte. Op zaterdag 7 februari (vanaf 16.00 uur) begint het echte werk. Joy Beune kan direct de eerste Nederlandse gouden medaille winnen op de 3000 meter en de in de voetsporen treden van onder meer de inmiddels gestopte Irene Schouten.

Ook Marijke Groenewoud en Merel Conijn zijn kanshebbers op eremetaal, maar Beune is de regerend wereldkampioen op deze afstand en de absolute topfavoriet voor het achtste olympisch goud voor Nederland op de dubbele schaatsmijl. Houdt ze haar zenuwen in bedwang?

Stunt op 5.000 meter mannen?

Krijgen we op zondag 8 februari (vanaf 16.00 uur) in Milaan een opvolger van olympisch kampioenen op de 5.000 meter Ard Schenk (1972), Gianni Romme (1998), Jochem Uytdehaaghe (2002) en Sven Kramer (2010, 2014, 2018)?

Chris Huizinga, Marcel Bosker en Stijn van de Bunt behoren niet tot de topfavorieten voor olympisch goud, maar kunnen mogelijk wel voor een stunt zorgen in het Milano Ice Park.

Nu wel een plak voor Dekker?

Ook op de pistes is Nederland tijdens het openingsweekend vertegenwoordigd. Op zondagochtend (vanaf 09.00 uur) begint snowboardster Michelle Dekker aan de kwalificaties van de parallelreuzenslalom, waar op dezelfde dag nog de medailles worden verdeeld.

Vier jaar geleden in Beijing viel ze net buiten het olympisch podium met een vierde plaats, vorig jaar werd ze derde op het WK.

Snowboardspektakel met stunts en trucs

Wie spektakel wil zien, moet op zondagavond inschakelen op Eurosport en HBO Max voor big air, het spectaculairste snowboardonderdeel op deze Winterspelen. Romy van Vreden en Melissa Peperkamp, die zesde werd vier jaar geleden, doen verschillende trucs tijdens de hoogste sprongen.

Tijdens het openingsweekend van de Winterspelen hoef je je dus niet te vervelen en nog mooier: TeamNL kan direct medailles winnen. Mis niets op Eurosport en HBO Max.

Het volledige programma van TeamNL tijdens het openingsweekend

Vrijdag 6 februari

20.00 uur – 23.00 uur: Openingsceremonie met vlaggendragers Kimberley Bos en Jens van ’t Wout

Zaterdag 7 februari

16.00 uur – 17.50 uur: 3000m schaatsen vrouwen met Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn

Zondag 8 februari