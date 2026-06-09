Je kent het wel: zaterdag staat er een wedstrijd op het programma, maar er is geen scheidsrechter beschikbaar. Gevolg: stress bij de club en soms zelfs een wedstrijd die niet doorgaat. De app RefConnect wil dat probleem oplossen. Via het platform kunnen scheidsrechters zich eenvoudig inschrijven voor wedstrijden bij clubs in de buurt.

Het idee komt van Joran Dikken, zelf fanatiek scheidsrechter in het hockey en voetbal. Met RefConnect is hij onderdeel van de Sports Innovation League , een innovatieprogramma van onder meer Nederlandse Loterij en NOC*NSF.

Een soort marktplaats voor scheidsrechters

RefConnect werkt eigenlijk hetzelfde als een marktplaats: clubs plaatsen wedstrijden en scheidsrechters kunnen zich via de app aanmelden om te fluiten. Volgens Dikken bestond zo’n oplossing nog nauwelijks, terwijl de vraag groot is. “Er zijn wel bemiddelingsbureaus die scheidsrechters regelen, vooral in het hockey. Maar die werken vaak met hoge tarieven en houden zelf een flinke marge. Toen dacht ik: waarom bestaat hier nog geen simpele app voor?”

Het probleem speelt op veel plekken. Sommige clubs hebben iedere week te weinig scheidsrechters, terwijl andere verenigingen er juist genoeg hebben. Alleen weten ze elkaar nauwelijks te vinden. “Met RefConnect brengen we vraag en aanbod bij elkaar”, zegt Dikken. “Zo kunnen wedstrijden gewoon doorgaan.”

i Joran bedacht de app RefConnect. © TEN Agency

Niet meer eindeloos zoeken

Veel scheidsrechters zoeken nu via Facebookgroepen naar wedstrijden om te fluiten. Dat werkt, maar is vaak onoverzichtelijk. “Je moet eindeloos scrollen voordat je iets vindt dat past bij je niveau, locatie of tijdstip”, legt Dikken uit. Met RefConnect gaat dat een stuk sneller. Scheidsrechters zien in één oogopslag welke wedstrijden beschikbaar zijn en kunnen zich binnen een paar klikken aanmelden.

Voorbereid het veld op

De app moet scheidsrechters ook helpen om beter voorbereid een wedstrijd in te gaan. In RefConnect kunnen namelijk reviews worden achtergelaten over teams en wedstrijden. Zo weet een scheidsrechter vooraf beter wat hij kan verwachten. Is een wedstrijd sportief of juist pittig?

Dikken heeft zelf nooit met agressie op het veld te maken gehad, maar hij hoort er wel vaak verhalen over. “Ik hoorde ooit dat een wedstrijd voor het eerst dat seizoen niet in een vechtpartij eindigde. Dat soort informatie kan waardevol zijn. Dan kun je je manier van fluiten daarop aanpassen en vooraf duidelijk je grenzen aangeven.”

Amateurvoetbalscheidsrechter Mischa herkent dat. In een deze video vertelt hij dat voorbereiding een groot verschil maakt. “Verhalen over scheidsrechters die het veld worden afgejaagd, zitten altijd ergens in je achterhoofd. RefConnect helpt me met de voorbereiding. En die voorbereiding is tachtig procent van het werk.”

Betere sfeer op het veld

Na de wedstrijd kunnen scheidsrechters ook zelf een beoordeling achterlaten. Dat moet volgens Dikken bijdragen aan beter gedrag op en rond het veld. “Als teams zich regelmatig misdragen, dan zegt dat iets. Ik zeg niet dat onze app dé oplossing is voor agressie in de sport, maar het kan wel helpen om de sfeer te verbeteren.”

Het platform groeit ondertussen snel. Inmiddels zijn er zo’n 1600 scheidsrechters aangesloten, net als 150 hockeyclubs en 450 voetbalverenigingen. Daarnaast loopt er een pilot met FC Utrecht en verschillende partnerclubs van de club.

Deelnemer bij Sports Innovation League

Met RefConnect is Dikken een van de vijf deelnemers van de Sports Innovation League . Dat programma helpt start-ups met innovatieve ideeën om sport en bewegen toegankelijker te maken. Het initiatief wordt georganiseerd door Rockstart, Nederlandse Loterij en NOC*NSF. Start-ups krijgen begeleiding, een netwerk in de sportwereld en ondersteuning om hun idee verder te ontwikkelen.

Volgens Maartje Geven, CTIO van Nederlandse Loterij, speelt innovatie een belangrijke rol in de toekomst van sport. “Als grootste investeerder in sport en bewegen in Nederland willen we zowel topsport als breedtesport vooruithelpen. Met de Sports Innovation League ondersteunen we startups die met nieuwe ideeën komen voor de sportsector.”