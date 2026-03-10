En nu is het tijd om te herstellen… Twee dagen na zijn terugkomst uit Milaan blikt schaatser Jenning de Boo vanaf de massagetafel terug op de 'olympische gekte' en zijn twee zilveren medailles.

Samen met cabaretier en comedian Martijn Konings praat De Boo in een ontspannen omgeving over zijn succesvolle Spelen in Milaan. Een welverdiend moment om te ontspannen na alle Olympische gekte. De schaatser deelt verhalen over Olympisch dorp, de races en de medailles… maar wat gebeurt er eigenlijk na de finish?



Het interview met Konings is gefaciliteerd door Optimum Nutrition, dat als sponsor van De Boo zijn shakes verzorgt.