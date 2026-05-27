Nieuwe stad, nieuwe baan… maar met wie ga je sporten? Voor veel expats en internationale studenten is samen met iemand sporten lastiger dan je denkt. De nieuwe app HIGH 5 wil daar verandering in brengen. Met een paar klikken vind je iemand in de buurt om mee te padellen, squashen, tennissen of hardlopen.

De app is bedacht door Marco Tortike en Sean Househam en staat inmiddels in de finale van de Sports Innovation League , een innovatieprogramma van onder meer Nederlandse Loterij en NOC*NSF.

Samen sporten? Natuurlijk kan dat!

Het idee voor de app ontstond een paar duizend kilometer verderop. Tortike woonde een halfjaar in Zuid-Afrika en merkte hoe lastig het kan zijn om nieuwe mensen te leren kennen in een onbekende stad. Dat kan vaak maar op twee manieren: via netwerkborrels of via een sportclub. Zijn compagnon Househam herkende dat probleem maar al te goed. Hij verhuisde jaren geleden van Zuid-Afrika naar Amsterdam en liep tegen hetzelfde aan. De twee werden collega’s, bleken allebei sportliefhebbers en dachten: dit moet toch makkelijker kunnen? “Je ziet overal WhatsApp-groepen waarin mensen vragen wie er een potje wil padellen, tennissen of squashen”, zegt Tortike. “Maar het is vaak lastig om iemand te vinden die op hetzelfde niveau zit of op hetzelfde moment kan.”

i Met de app van HIGH 5 vind je in no-time nieuwe sportmaatjes. © TEN Agency

Sporten én nieuwe mensen leren kennen

De fanatieke sporters staken de koppen bij elkaar en bedachten HIGH 5. Het idee van de app is heel simpel: je hebt spontaan zin om te sporten, opent de app en vindt iemand die ook wil. “Stel dat je op zondagochtend wil padellen en al een baan hebt geregeld, dan kun je via HIGH 5 meteen mensen vinden die ook willen spelen”, vertelt Tortike. De match wordt gemaakt op basis van je eigen profiel; je geeft hierin aan welke sporten je doet, wat je niveau is en wanneer je beschikbaar bent. Op basis daarvan word je gekoppeld aan sporters in de buurt.



Mooie bijkomstigheid: je bent niet alleen lekker aan het sporten, je ontmoet ook nieuwe mensen. Het doel van Tortike en Househam is om - naast het stimuleren van sporten en bewegen - de ‘eenzaamheidsbubbel’ onder expats en internationale studenten kleiner te maken. “Sport is een van de makkelijkste manieren om nieuwe mensen te leren kennen”, benadrukken beide oprichters.

Nieuwe sport én nieuwe vrienden

Dat gegeven wordt bevestigd door Gokul. Hij verhuisde naar een nieuwe stad en merkte hoe lastig het kan zijn om een sociaal netwerk op te bouwen. “Verhuizen is spannend, maar ook zwaar”, vertelt Gokul in een promotievideo van HIGH 5. “Moeilijke momenten worden nog moeilijker als je alleen bent.” Via de app kwam hij voor het eerst in aanraking met padel. Inmiddels speelt hij regelmatig en heeft hij via het sporten nieuwe vrienden gemaakt. “Het is niet alleen een app om te sporten”, zegt hij. “Het is ook een plek waar je een community vindt.”

En nu de wereld veroveren

Voorlopig ligt de focus voor Tortike en Househam op Amsterdam, maar de ondernemers durven dromen. Ze hebben de ambitie om HIGH 5 uit te rollen naar andere grote steden. “Als je bijvoorbeeld naar Barcelona verhuist voor werk, moet daar ook meteen een community op je wachten”, zegt Tortike. “We willen de grootste wereldwijde social sports community bouwen.” Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van de app, waarin gebruikers ook zelf wedstrijden en sportmomenten kunnen organiseren.

Finalist bij Sports Innovation League

Met hun idee zijn Tortike en Househam een van de vijf finalisten van de Sports Innovation League . Dat programma helpt start-ups met innovatieve ideeën om sport en bewegen toegankelijker te maken. Het initiatief wordt georganiseerd door Rockstart, Nederlandse Loterij en NOC*NSF. Start-ups krijgen begeleiding, een netwerk in de sportwereld en ondersteuning om hun idee verder te ontwikkelen.

Volgens Maartje Geven, CTIO van Nederlandse Loterij, speelt innovatie een belangrijke rol in de toekomst van sport. “Als grootste investeerder in sport en bewegen in Nederland willen we zowel topsport als breedtesport vooruithelpen. Met de Sports Innovation League ondersteunen we startups die met nieuwe ideeën komen voor de sportsector.”