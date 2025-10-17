Is er iets mooier dan bekervoetbal? Amateurteams doen het ieder seizoen wéér: ze stunten tegen eredivisieploegen, zorgen voor spanning en sensatie en onverwachte bekerhelden schitteren op de Nederlandse velden. Plots verandert het leven van de ‘gewone’ amateurvoetballer die uitgroeit tot een absolute bekerheld.

Neem bijvoorbeeld Floris van der Linden. De spits leidde amateurploeg Spakenburg in het seizoen 2022-2023 naar een historische halve finaleplaats in de KNVB Beker, waar PSV uiteindelijk in eigen huis met 1-2 te sterk was. Voor de toen 27-jarige Van der Linden werd het een droomseizoen: een contract bij FC Groningen lag in het verschiet voor de topscorer van de bekercompetitie. Een lot uit de loterij, zou je zeggen. Echter koos Van der Linden voor de mix van topvoetbal bij de hoogste amateurs en een maatschappelijke carrière.

Muurschildering op de kantine van SV Spakenburg

Vrijdagochtend werd de superspits wakker met een wel heel bijzondere foto: op het complex van SV Spakenburg is een grote muurschildering gemaakt op de kantine, met hierop groot Van der Linden afgebeeld. Het is een herinnering aan de absolute bekerheld die door zijn vele doelpunten in het seizoen 2022-2023 geschiedenis schreef met zijn ploeg. Zijn status als bekerheld wordt Van der Linden nu echt nooit meer afgenomen.

‘Stunttrainer’ voor het leven

Ook Thomas Duivenvoorden, de huidige assistent-trainer van De Graafschap, zal ongetwijfeld lekker zijn opgestaan. Hij stuntte twee seizoenen op rij met amateurploeg Quick Boys in het bekertoernooi; vorig seizoen versloeg de tweede divisionist maar liefst drie eredivisieploegen en bereikte de club uit Katwijk de kwartfinale, waarin het met 3-1 verloor in Alkmaar tegen AZ. Het leverde Duivenvoorden een mooie transfer op naar De Superboeren én een herinnering voor het leven: de ‘stunttrainer’ is vannacht groot afgebeeld op de kantine van Quick Boys.

Gerald Sibon: de absolute bekerheld van het profvoetbal

De mural is gemaakt door Kamp Seedorf, een street art collectief uit Almere dat sinds enkele jaren straten kleurt met geschilderde afbeeldingen van voetballers, hiphoppers en volkszangers. Ze brengen nu dus een ode aan de bekerhelden uit het verleden. Afgelopen nacht is op verschillende locaties in Nederland een gigantische en iconische muurschildering aangebracht, speciaal om de bekerprestaties van de spelers te eren. Een van die locaties is de tunnel onderweg naar het stadion van SC Heerenveen, waar de Friese fans vanaf vandaag hun 'Mr. Beker' Gerald Sibon aanschouwen, trotserend met vijf gewonnen bekers.



“Ik reed vanochtend door de spoortunnel en zag mezelf met vijf bekers voor me uitgestald. Dat is toch wel heel bijzonder”, vertelt Sibon vrijdagochtend op weg naar zijn werk. “Ik zat te denken hoe lang het ook alweer is geleden… We zijn nu 16 jaar verder.”

i De muurschildering van Gerald Sibon in Heerenveen. © Kamp Seedorf

Toch even een omweg

Sibon beseft dat hij met vijf gewonnen bekers geschiedenis heeft geschreven, maar had nooit verwacht dat er ook voor hem een muurschildering zou komen. “Ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat ook voor mij gemaakt zou kunnen worden. Dat vind ik heel bijzonder en maakt me trots.” De oud-spits van onder meer SC Heerenveen, FC Twente, PSV en Ajax pakte vrijdagochtend een andere route naar zijn werk om de muurschildering te aanschouwen. Vanuit de auto zag hij zichzelf pronken met de vijf bekers. “Maar het ging heel snel. De tunnel zit op een redelijk druk punt. Op de fiets of lopend zie je het nog beter. De afbeelding knalt er met het wit en blauw echt uit.”

Of Sibon nu vaker een omweg pakt naar zijn werk? Lachend: “Ik ben er nu voor omgereden om te kijken, maar dat doe ik niet elke dag. Ik kom hier vaak langs als ik boodschappen ga doen of naar de stad ga, dus ik kom er nog vaak genoeg langs om goed te kijken.”

Het bijzondere verhaal van HEMA-stagiair Maikey Parami

Ook Maikey Parami stapt vrijdagochtend opgetogen in de auto richting het centrum van Noordwijkerhout. De nu 30-jarige spits werd tien jaar geleden in no-time een BN’er toen hij in het seizoen 2015-2016 met amateurclub VVSB voor een enorme stunt zorgde. Vlak voor tijd scoorde de spits de winnende goal tegen FC Den Bosch (3-2), waardoor de amateurploeg de halve finales van de KNVB Beker haalde. De bekerheld ging vervolgens viral toen bleek dat hij een dag na deze bekersensatie ‘gewoon’ op zijn stage bij de HEMA moest verschijnen. Een perfect voorbeeld van de magie van het bekervoetbal. Parami wordt voor altijd herinnerd met een grote muurschildering bij VVSB in het centrum van Noordwijkerhout.

Wie wordt dit seizoen de ‘Mr. Beker’ van de Eurojackpot KNVB Beker?

Wie is dé bekerheld van het seizoen 2025-2026? Op 28, 29 en 30 oktober wordt de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker afgetrapt, waarin amateurclubs het direct opnemen tegen profclubs. Zien we deze speelronde meteen dé 'Mr. Beker' van komend seizoen in actie?