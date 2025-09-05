Ze blinken of blonken in hun prime uit in hun sport. Daarbuiten vinden ze in de vrije tijd ontspanning op de golfbaan. Deze vijf (oud-)topsporters zijn gaan golfen en de afgelopen jaren gek geworden op het spelletje.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is een alleskunner op de fiets. Hij wint klassiekers, draagt de gele trui in de Tour de France, wint prijzen met mountainbiken én veldrijden. Inmiddels voelt hij zich niet alleen op de weg of in de blubber, maar ook op de golfbaan helemaal thuis.

Dat is voor hem de perfecte plek om te ontspannen. Zijn skills deelt hij regelmatig met zijn anderhalf miljoen volgers op Instagram.

Olga Commandeur

Hét gezicht van Nederland in Beweging: Olga Commandeur. Wist je dat ze eind jaren 70 en in de jaren 80 als een hinde soepel over de horden vloog en ook de 800 meter liep voordat ze vanaf 2000 op televisie te zien was?

Na haar atletiekcarrière ontwikkelde ze zo’n twintig jaar geleden een liefde voor golf. Die passie is nooit meer verdwenen. Op banen in Zweden, Zuid-Afrika en zelfs Nepal heeft ze al gestaan. Voor 9 holes komt Commandeur haar bed niet uit. Te weinig uitdaging.

Jeroen Hertzberger

Topscorer aller tijden van de Tulp Hoofdklasse en half augustus stond hij als assistent-bondscoach van Frankrijk nog in de halve finale van het EK hockey in Mönchengladbach, waar de hockeyers naast het eremetaal grepen.

Maar Jeroen Hertzberger brengt ook graag tijd door op de golfbaan. Misschien is de voormalig spits van Oranje en 267-voudig international daar na zijn hockeypensioen wel een stuk vaker te vinden.

Dafne Schippers

De beste jaren van Dafne Schippers liggen inmiddels al even achter haar. Ze werd twee keer wereldkampioen sprint op de 200 meter en won op die afstand zilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

In 2023 zette ze door aanhoudende rugklachten een punt achter haar atletiekloopbaan. Sprintjes trekken, zit er voor haar niet meer in. Stoppen met sporten? Absoluut niet! Schippers staat regelmatig op de golfbaan..



Manon Nummerdor-Flier

In haar hoogtijdagen als topvolleybalster smashte Manon Nummerdor-Flier ballen met hoge snelheid tegen de grond voor haar clubs of Oranje, waar ze in totaal 430 keer voor uitkwam. Ook op de golfbaan heeft ze liefde voor de bal ontwikkeld.

Haar handicap behaalde ze tijdens een vriendinnenweekend op Texel om vervolgens een stapje terug te doen. Sinds 2020 heeft ze écht passie voor de sport ontwikkeld. Regelmatig staat ze samen met haar kinderen en man Reinder Nummerdor (oud-beachvolleyballer) op de baan in Zwolle. Een ideaal gezinsuitje? In de ogen van Nummerdor-Flier zeker!