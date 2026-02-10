Jarenlang won ze alles wat er te winnen viel. Rolstoeltennisster Diede de Groot (29) leek onverslaanbaar. Tot ze in 2024 een zeldzame nederlaag leed op de Paralympische Spelen in Parijs en daarna een heupoperatie onderging. Tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam Ahoy keert ze terug. ‘Diede 2.0’ is opnieuw kanshebber op de titel en speelt met een duidelijke missie: “Ik wil laten zien dat sport voor iedereen toegankelijk is – met of zonder handicap.”

Het zou het scenario van een speelfilm kunnen zijn. Het meisje dat op zevenjarige leeftijd rolstoeltennis ontdekte, talent bleek te hebben en uitgroeide tot ’s werelds beste rolstoeltennisster. Als professioneel atleet won Diede jarenlang alle Grand Slams en vestigde ze vele records. Maar de afgelopen twee jaar belandde haar carrière in een turbulente fase. Diede lacht en zegt: “Ja, ik ben flink teruggeworpen. Tegelijkertijd was het ook een interessante periode. Ik heb tegenslagen gehad die ik nooit eerder heb meegemaakt.’’