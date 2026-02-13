De Italianen zijn verrassend dominant op de langebaan en in de shorttrack en het historische moment met Joep Wennemars wordt nooit meer vergeten. Dat is de conclusie van Jochem Uytdehaage, die nu dik een week verslag doet van de Winterspelen voor Eurosport en HBO Max. “Hoe triest het ook is voor Joep (Wennemars, red.): dat moment blijft iedereen voor altijd bij.”

Hij was live getuige van het historische moment in het Milano Speed Skating Stadium: Uytdehaage zag vanaf het middenplein van de ijsbaan hoe Wennemars op koers lag voor een titel, maar werd gehinderd door de Chinees Lian Ziwen. “Op de Spelen gebeuren gekke dingen. Dit is er één van. Dit is zo’n moment waarvan we later zeggen: ‘weet je nog op de Spelen toen?’. Hoe hard het ook klinkt: dit blijft mensen altijd bij en is wel de reden waarom we naar sport kijken.”

Italiaanse dominatie

De week begon voor Uytdehaage, die samen met presentatrice Anne-Greet Haars voor Eurosport en HBO Max (live) verslag doet van het schaatsen en shorttrack, al zo verrassend. Hij zag van dichtbij de Italiaanse dominantie op de langebaan en in de shorttrack. “Dat is toch wel een verrassing. Blijkbaar doet het iets extra’s met mensen als ze in eigen huis spelen. Je ziet vaker op de Spelen dat het gastland goed presteert. Dat is toch een bepaalde mindset, denk ik.”

Tegenvallers voor TeamNL

Voor Nederland begon de eerste olympische week niet al te best. “De schaatssport heeft een aantal tegenvallers gehad”, blikt Uytdehaage terug. “Met name op de 3000m had er meer ingezeten bij de dames. De 5000m bij de heren kende geen Nederland succes, maar daar verwachtten we ook geen wonderen. Ook het shorttrack pakte anders uit met het foutje van Jens van ‘t Wout, waardoor we bij de relay werden uitgeschakeld. Dat zijn dingen die onder druk gebeuren.”

Indrukwekkende 1000m

De 1000m bij de vrouwen daarentegen, werd precies wat we hadden gehoopt, meent Uytdehaage. “De wijze waarop Jutta (Leerdam, red.) er 'onderdoor ging', was geweldig. En wat te denken van de 1000m bij de heren. Geweldig hoe Jenning (De Boo, red.) het zilver pakte achter Jordan Stolz, die echt bewijst onklopbaar te zijn.” Uytdehaage is onder de indruk van de prestatie van De Boo, die een uitstekende tijd neerzette. “Hij koos voor een heldere strategie: gewoon volle bak en de turbo erop. Dat heeft voor hem mooi uitgepakt en resulteerde in het maximaal haalbare.”

Gaat Kimberley Bos voor goud?

Uytdehaage kijkt uit naar de tweede week, waarin kansen liggen voor TeamNL. Hij zag donderdagavond hoe Merel Conijn zilver pakte op de 5000m bij de vrouwen, maar is vooral nieuwsgierig naar Kimberley Bos die vrijdag voor het eerst in actie komt bij het skeleton. “Zij kan onder druk presteren en weet wat er moet gebeuren. Ik ben heel nieuwsgierig naar haar prestaties.”



